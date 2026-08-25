Россияне дважды нанесли удар по Укрпочте в Черниговской области: что с отделением

Российские военные дважды провели атаки на отделение "Укрпочты" и базу транспорта передвижных отделений в Мене в Черниговской области. Сотрудники компании не пострадали, а поврежденные или утерянные посылки клиентам обещают компенсировать.

Что произошло с отделением "Укрпочты" в Мене

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил о атаке на очередное отделение. По его словам, российские военные нанесли по объекту в Мене два удара, в результате чего от здания осталась лишь часть.

"Не люблю публиковать такие новости, но что есть, то есть", – написал Смилянский.

В то же время главное, что в результате атаки никто из сотрудников "Укрпочты" не пострадал. По словам гендиректора компании, несмотря на пережитый стресс, обошлось без раненых и жертв.

На месте продолжают работать спасатели ГСЧС и региональная команда "Укрпочты". Они ликвидируют последствия атаки и оценивают повреждения.

Отдельно Смилянский поблагодарил начальницу отделения Людмилу, которая ночью вместе с полицией и спасателями приехала на место удара, чтобы забрать и уберечь ценные вещи.

"Укрпочта" планирует возобновить работу отделения

Компания уже разрабатывает план временного размещения сотрудников и планирует как можно скорее открыть отделение на новом месте. В "Укрпочте" подчеркивают, что, несмотря на российские атаки, они должны продолжать работать и оставаться рядом с жителями региона.

Отдельно компания пообещала компенсировать клиентам все посылки, которые были повреждены или утеряны в результате атаки.

Также Смилянский сообщил об ударе по отделению "Укрпочты" в Краматорске. Однако там ситуация оказалась менее критичной, ведь объект закрыли заранее.

"Поэтому ни сотрудники, ни клиенты не пострадали. Начинаем ремонт и восстановление отделения", – отметил руководитель компании.

Таким образом, "Укрпочта" уже работает над восстановлением обоих объектов. В Мене основной задачей является обеспечение непрерывности работы и поиск нового помещения, тогда как в Краматорске компания приступает к ремонту поврежденного отделения.

Ранее мы сообщали, что утром 1 августа российские войска нанесли удар по Черниговской области. В результате атаки на мобильное отделение Укрпочты были пострадавшие.