Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Что известно об ударе?

Враг нанес удар дроном по передвижному отделению "Укрпочты" вблизи села Пушкари в Черниговской области. В результате российской атаки пострадали начальница отделения и водитель.

По данным Смилянского, женщина получила легкие ранения, а мужчина – тяжелые. Местные жители оказали помощь пострадавшим. Они на собственном транспорте доставили сотрудников в больницу.

Отмечается, что водитель уже перенес операцию. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он проходит реабилитацию.

Кроме того, в результате ночной атаки были повреждены и другие отделения Укрпочты. Специалисты устраняют последствия российского террора.

Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Силы обороны обезвредили 156 из 220 запущенных врагом воздушных целей. В частности, противовоздушная оборона сбила одну баллистическую ракету.

Основное направление удара – Киевщина. Последствия фиксируют и в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

А накануне в результате атаки реактивных дронов на Павлоград уничтожен офис и склад гуманитарной миссии "Пролиска". Из-за этого уничтожены запасы непродовольственных товаров первой необходимости.