Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
Что известно об ударе?
Враг нанес удар дроном по передвижному отделению "Укрпочты" вблизи села Пушкари в Черниговской области. В результате российской атаки пострадали начальница отделения и водитель.
По данным Смилянского, женщина получила легкие ранения, а мужчина – тяжелые. Местные жители оказали помощь пострадавшим. Они на собственном транспорте доставили сотрудников в больницу.
Отмечается, что водитель уже перенес операцию. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он проходит реабилитацию.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кроме того, в результате ночной атаки были повреждены и другие отделения Укрпочты. Специалисты устраняют последствия российского террора.
Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Силы обороны обезвредили 156 из 220 запущенных врагом воздушных целей. В частности, противовоздушная оборона сбила одну баллистическую ракету.
Основное направление удара – Киевщина. Последствия фиксируют и в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
А накануне в результате атаки реактивных дронов на Павлоград уничтожен офис и склад гуманитарной миссии "Пролиска". Из-за этого уничтожены запасы непродовольственных товаров первой необходимости.