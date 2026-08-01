Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о ночной атаке?

Россия в ночь на 1 августа совершила массированную атаку на Украину, применив 35 ракет и 185 ударных беспилотников различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 156 вражеских целей, однако часть ракет и дронов достигла своих целей.

Россия применила четыре противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс", 27 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", две противорадиолокационные ракеты Х-31, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 185 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов.

Основным направлением удара была Киевская область. В то же время российские войска также провели атаки на Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Последствия ночного удара России по Киеву / Фото ГСЧС

По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская ПВО уничтожила и подавила 156 воздушных целей. Среди них – одна баллистическая ракета "Искандер-М/С-400", одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 154 вражеских беспилотника различных типов.

В то же время зафиксировано попадание четырех противокорабельных ракет и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БПЛА в 21 точке. Еще в двух точках упали обломки сбитых целей. Три ракеты не достигли своих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью российской атаки был Киев, где зафиксировано наибольшее количество разрушений.

Главная цель – Киев. Но наносили удары и по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Патриотов",

– заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, нехватка ракет-перехватчиков для систем "Пэтриот" создает дополнительную угрозу для украинских городов, ведь именно такие средства необходимы для борьбы с баллистическими ракетами.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с антибаллистическим оружием спасает жизни наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого погибли девять человек, а десятки жителей столицы получили ранения. После атаки в семи районах города зафиксированы разрушения и пожары, на местах попаданий продолжают работать спасатели и коммунальные службы.

В результате российского обстрела повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. Наибольшие разрушения понесли жилые кварталы Киева, которые в очередной раз стали мишенями российских ударов.

Спасатели проводят аварийно-спасательные работы, ликвидируют последствия пожаров и помогают жильцам поврежденных домов. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, среди которых есть люди с тяжелыми травмами.