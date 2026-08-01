Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Що відомо про удар?

Ворог вдарив дроном по пересувному відділенню Укрпошти поблизу села Пушкарі, що на Чернігівщині. Внаслідок російської атаки постраждали начальниця відділення та водій.

За даними Смілянського, жінка отримала легкі поранення, а чоловік – важкі. Місцеві жителі допомогли постраждалим. Вони власним транспортом доправили працівників до лікарні.

Зазначається, що водій уже переніс операцію. Наразі його життю нічого не загрожує.

Крім того, внаслідок нічної атаки були пошкоджені й інші відділення Укрпошти. Фахівці усувають наслідки російського терору.

Нагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Сили оборони знешкодили 156 з 220 запущених ворогом повітряних цілей. Зокрема, протиповітряна оборона збила одну балістичну ракету.

Основний напрямок удару – Київщина. Наслідки фіксують й на Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині.

А напередодні внаслідок атаки реактивних дронів на Павлоград знищено офіс та склад гуманітарної місії "Проліска". Через це знищено запаси непродовольчих товарів першої необхідності.