Про наслідки обстрілу розповіли на сторінці місії.

Що відомо про удар по складах місії "Пролісок"?

На складах зберігалися товари, призначені для видачі евакуйованим людям у транзитному центрі, а також будівельні матеріали, які використовувалися для надання екстреної допомоги постраждалим від російських обстрілів у Павлоградському та Синельниківському районах.

Наразі офіс та склад місії повністю знищені вогнем.

Цей інцидент став уже понад 110-м випадком, коли співробітники, транспорт або об'єкти Гуманітарної місії "Проліска" потрапили під російські обстріли від початку повномасштабного вторгнення,

– підкреслили в офіційному повідомленні.

Там також зауважили, що рішуче засуджують навмисні удари по гуманітарному персоналу, транспорту та об'єктах, що забезпечують допомогу цивільному населенню.

На сторінці місії наголосили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Гуманітарна допомога не є мішенню", – йдеться у повідомленні.

Атака на склади гуманітарної місії "Проліска": дивіться фото

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки 31 липня в Павлограді виникла велика пожежа на території торговельного комплексу. Голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8. У важкому стані до лікарні госпіталізували 33-річного чоловіка та 53-річну жінку.

Раніше, 23 липня, ворожа армія завдала по місту удару керованими авіабомбами. Під вогонь потрапив виробничий комплекс партнерів Star Brands. Унаслідок атаки загинули й зазнали поранень працівники підприємства, підрядники та місцеві мешканці.