Що сталося з відділенням "Укрпошти" в Мені

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про атаку на чергове відділення. За його словами, російські військові завдали по об'єкту в Мені двох ударів, унаслідок чого від приміщення залишилася лише частина.

"Не люблю публікувати такі новини, але маємо що маємо", – написав Смілянський.

Водночас головне, що внаслідок атаки ніхто з працівників "Укрпошти" не постраждав. За словами гендиректора компанії, попри пережитий стрес, обійшлося без поранених і жертв.

На місці продовжують працювати рятувальники ДСНС та регіональна команда "Укрпошти". Вони ліквідовують наслідки атаки та оцінюють пошкодження.

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Окремо Смілянський подякував начальниці відділення Людмилі, яка вночі разом із поліцією та рятувальниками приїхала на місце удару, щоб забрати й убезпечити цінні речі.

"Укрпошта" планує відновити роботу відділення

Компанія вже розробляє план тимчасового розміщення працівників і планує якомога швидше відкрити відділення на новій локації. У "Укрпошті" наголошують, що попри російські атаки мають продовжувати працювати та залишатися поруч із жителями регіону.

Окремо компанія пообіцяла компенсувати клієнтам усі посилки, які були пошкоджені або втрачені через атаку.

Також Смілянський повідомив про удар по відділенню "Укрпошти" у Краматорську. Однак там ситуація виявилася менш критичною, адже об'єкт завчасно зачинили.

"Тож ані працівники, ані клієнти не постраждали. Починаємо ремонт та відновлення відділення", – зазначив керівник компанії.

Таким чином, "Укрпошта" вже працює над відновленням обох об'єктів. У Мені основним завданням є забезпечити безперервність роботи та знайти нове приміщення, тоді як у Краматорську компанія розпочинає ремонт пошкодженого відділення.

Раніше ми розповідали, що вранці 1 серпня російські війська завдали удару по Чернігівщині. Внаслідок атаки на пересувне відділення Укрпошти були постраждалі.