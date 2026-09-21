Прямые поезда из ЕС в Ужгород: УЗ электрифицировала первую евроколею

Путешествия за границу на поезде вскоре станут значительно комфортнее и быстрее. Масштабный инфраструктурный проект на западе Украины переходит на новый этап реализации.

Что изменилось на железной дороге и как это повлияет на пассажиров

"Укрзализныця" успешно завершила работы по электрификации 22-километрового участка вновь построенной евроколеи между Ужгородом и Чопом. Об этом официально сообщила пресс-служба компании на своей странице в фейсбуке.

Главное преимущество для украинцев – существенное сокращение времени в пути. Благодаря обновлению многосистемные электровозы смогут пересекать украинско-венгерскую границу без длительной смены локомотива.

"Пассажирские поезда на электротяге из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии технически смогут курсировать непосредственно до Ужгорода", – поясняют в УЗ. Для самой же железной дороги это означает значительное сокращение эксплуатационных расходов, что в перспективе может сдержать рост цен на международные билеты.

Каковы дальнейшие шаги и откуда поступает финансирование

В настоящее время железнодорожники уже приступили ко второй очереди проекта – электрификации участка от Чопа до границы с Венгрией (станция Захонь). Завершить этот этап планируется к концу 2026 года.

Общая стоимость этой инициативы составляет 1,3 миллиарда гривен. Проект реализуется на условиях софинансирования: половину суммы покрывает грант Евросоюза по программе Connecting Europe Facility, а остальную часть – государственный бюджет и собственные средства Укрзализныцы. Только в этом году государство выделило на эти работы 285 миллионов гривен.

Недавно мы писали, что в Украине изменился порядок работы железнодорожного транспорта в условиях войны. Отныне действия железнодорожников будут зависеть от уровня опасности воздушного нападения – желтого или красного.