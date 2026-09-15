Проезд в электричках будут рассчитывать по-новому: сколько придется платить
Укрзализныця переходит на новую систему тарифов в пригородных поездах. Вместо расчета стоимости проезда по количеству километров будут введены шесть тарифных зон с фиксированной ценой.
Сколько будет стоить проезд
По новой системе цена будет зависеть от расстояния, к которому относится маршрут. При этом внутри каждой зоны будет действовать единый тариф, независимо от того, сколько именно километров пассажир проедет в ее пределах, сообщили в Укрзализныце.
Новая тарифная сетка выглядит так:
- до 50 километров – 30 гривен;
- 51–90 километров – 55 гривен;
- 91–130 километров – 75 гривен;
- 131–170 километров – 95 гривен;
- 171–250 километров – 115 гривен;
- свыше 250 километров – 150 гривен.
В Укрзализныце отмечают, что новая модель позволит сократить убытки от пригородных перевозок, не повышая при этом значительно стоимость поездок.
Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют повышения стоимости проезда,
– отметили в компании.
Когда вступят в силу новые тарифы
Внедрение шестизональной системы будет происходить поэтапно.
С 15 сентября новые тарифы уже действуют:
- в Киевской;
- Черниговской;
- и Житомирской областях.
С 22 сентября система распространится на:
- Одесскую;
- Днепропетровскую;
- Николаевскую;
- и Черкасскую области.
В дальнейшем новую модель ценообразования планируется внедрить и в других регионах Украины.
Почему "Укрзализныця" меняет систему
В компании объясняют это решение сложной финансовой ситуацией в пригородном сообщении. Одной из проблем остается компенсация за перевозку льготников.
Ряд администраций хронически не оплачивает перевозку льготников,
– добавили в "Укрзализныце".
В то же время за последние годы выросла стоимость электроэнергии, топлива и других ресурсов, необходимых для работы пригородных поездов. Это увеличивает себестоимость перевозок.
"Укрзализныця" рассчитывает, что новая тарифная модель поможет уменьшить эти потери, сохранив при этом существующие пригородные маршруты и остановки. Дополнительные средства также планируется направлять на ремонт и модернизацию пригородных поездов.
Напомним, Укрзализныця также предлагает ввести механизм PSO для пассажирских перевозок. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он предусматривает, что государство будет заказывать у компании междугородние, пригородные и международные перевозки, а из бюджета будет компенсироваться разница между их фактической себестоимостью и тарифом, который оплачивает пассажир.