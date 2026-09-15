Скільки коштуватиме проїзд

За новою системою ціна залежатиме від відстані, до якої належить маршрут. При цьому всередині кожної зони діятиме єдиний тариф, незалежно від того, скільки саме кілометрів пасажир проїде в її межах, розповіли в Укрзалізниці.

Нова тарифна сітка виглядає так:

до 50 кілометрів – 30 гривень;

51 – 90 кілометрів – 55 гривень;

91 – 130 кілометрів – 75 гривень;

131 – 170 кілометрів – 95 гривень;

171 – 250 кілометрів – 115 гривень;

понад 250 кілометрів – 150 гривень.

В Укрзалізниці наголошують, що нова модель дозволить скоротити збитки від приміських перевезень, не підвищуючи значно вартість поїздок.

Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду,

– зазначили в компанії.

Коли запрацюють нові тарифи

Запровадження шестизонової системи відбуватиметься поетапно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З 15 вересня нові тарифи вже діють:

у Київській;

Чернігівській;

та Житомирській областях.

З 22 вересня система пошириться на:

Одеську;

Дніпропетровську;

Миколаївську;

та Черкаську області.

Надалі нову модель ціноутворення планують запровадити в інших регіонах України.

Чому Укрзалізниця змінює систему

У компанії пояснюють рішення складною фінансовою ситуацією у приміському сполученні. Однією з проблем залишається компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків,

– додали в Укрзалізниці.

Водночас за останні роки зросла вартість електроенергії, пального та інших ресурсів, необхідних для роботи приміських поїздів. Це збільшує собівартість перевезень.

Укрзалізниця розраховує, що нова тарифна модель допоможе зменшити ці втрати, водночас зберегти наявні приміські маршрути та зупинки. Додаткові кошти також планують спрямовувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Нагадаємо, Укрзалізниця також пропонує запровадити механізм PSO для пасажирських перевезень. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає, що держава замовлятиме в компанії міжміські, приміські та міжнародні перевезення, а з бюджету компенсуватимуть різницю між їхньою фактичною собівартістю та тарифом, який сплачує пасажир.