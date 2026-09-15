Сколько будет стоить проезд

По новой системе цена будет зависеть от расстояния, к которому относится маршрут. При этом внутри каждой зоны будет действовать единый тариф, независимо от того, сколько именно километров пассажир проедет в ее пределах, сообщили в Укрзализныце.

Новая тарифная сетка выглядит так:

до 50 километров – 30 гривен;

51–90 километров – 55 гривен;

91–130 километров – 75 гривен;

131–170 километров – 95 гривен;

171–250 километров – 115 гривен;

свыше 250 километров – 150 гривен.

В Укрзализныце отмечают, что новая модель позволит сократить убытки от пригородных перевозок, не повышая при этом значительно стоимость поездок.

Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют повышения стоимости проезда,

– отметили в компании.

Когда вступят в силу новые тарифы

Внедрение шестизональной системы будет происходить поэтапно.

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С 15 сентября новые тарифы уже действуют:

в Киевской;

Черниговской;

и Житомирской областях.

С 22 сентября система распространится на:

Одесскую;

Днепропетровскую;

Николаевскую;

и Черкасскую области.

В дальнейшем новую модель ценообразования планируется внедрить и в других регионах Украины.

Почему "Укрзализныця" меняет систему

В компании объясняют это решение сложной финансовой ситуацией в пригородном сообщении. Одной из проблем остается компенсация за перевозку льготников.

Ряд администраций хронически не оплачивает перевозку льготников,

– добавили в "Укрзализныце".

В то же время за последние годы выросла стоимость электроэнергии, топлива и других ресурсов, необходимых для работы пригородных поездов. Это увеличивает себестоимость перевозок.

"Укрзализныця" рассчитывает, что новая тарифная модель поможет уменьшить эти потери, сохранив при этом существующие пригородные маршруты и остановки. Дополнительные средства также планируется направлять на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

Напомним, Укрзализныця также предлагает ввести механизм PSO для пассажирских перевозок. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он предусматривает, что государство будет заказывать у компании междугородние, пригородные и международные перевозки, а из бюджета будет компенсироваться разница между их фактической себестоимостью и тарифом, который оплачивает пассажир.