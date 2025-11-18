Сделка почти на полмиллиарда: Укрзализныця закупит французские электровозы

Укрзализныця закупит 55 грузовых локомотивов у французской компании Alstom. Большую часть расходов на закупку покроет кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Сколько стоят новые электровозы?

Об этом рассказал журналистам председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, общая сумма соглашения украинской и французской компаний – 473 миллиона евро:

173 миллиона составляют грантовую безвозвратную помощь через фонд Всемирного банка;

300 миллионов составляет кредит ЕБРР, по которому уже начали финансирование.

Перцовский добавил, что ЕБРР предоставил кредит Укрзализныце на конфессиональных условиях, по которым уже работали ранее.

Начало возврата этих средств – через четыре года, и продлится это возвращение в течение 18 лет. Источником его являются наши доходы от грузовых перевозок, потому что мы покупаем именно грузовые двухсистемные локомотивы,

– отметил председатель правления.

В компании говорят, что закупка электровозов Alstom станет одним из первых проектов, который реализуют по принципу смешанного финансирования. Его сразу планировали частично за счет грантовых средств.

Кроме того, Перцовский отметил, что проблем с финансированием по соглашению с французской компанией не должно быть. В частности, Укрзализныця уже рассчиталась за аванс.

Финансирование полностью имеется, оно обеспечено и никаких проблем с недофинансированием этого проекта не должно быть,

– заверил глава Укрзализныци.

Стоит знать! Первый французский локомотив ожидают в Украине в I квартале 2027 года. А всю партию электровозов планируют поставить в течение 2027– 2029 годов.

Какие еще новые приобретения будут для УЗ?

Также в 2026 году в Укрзализныце появятся первые современные двухэтажные пассажирские вагоны. В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрели средства на закупку 100 вагонов на сумму около 5,7 миллиарда гривен. И среди них будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон, сообщили в Минфинансов.

Такие двухэтажные вагоны помогут оптимизировать расходы на перевозку пассажиров.

По сравнению с одноэтажными вагонами количество мест в двухэтажных возрастет почти на 80%.

В перспективе модельный ряд двухэтажных вагонов будет включать варианты как для ночного сообщения – со спальными местами, так и для дневного – с местами для сидения,

– рассказал заместитель министра финансов Александр Кава.

Какие нововведения планирует Укрзализныця?