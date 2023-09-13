Снизит или повысит: какое решение примет НБУ по ставке, от которой зависят депозиты

В конце июля НБУ впервые снизил учетную ставку за долгое время. По прогнозам экспертов, экономические условия пока позволяют продолжить снижение уровня ставки.

На сколько могут снизить учетную ставку

Очередное заседание комитета монетарной политики НБУ состоится 14 сентября. В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев прогнозирует, что в ходе этого заседания учетная ставка может быть снижена.

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Ожидается, что снижение произойдет на 1 – 2 процентных пункта – до 20 – 21%. Напомним, в конце июля этого года НБУ снизил учетную ставку до 22%.

Для дальнейшего снижения учетной ставки достаточно экономических условий, говорит Замотаев:

уровень инфляции, по прогнозу, не превысит 10,8%;

международная макрофинансовая поддержка позволяет наполнять государственный бюджет (сократить разрыв между расходами и доходами);

кроме того, накопить международные резервы, которые уже превысили 42 миллиарда долларов;

Макропрогноз также можно считать вполне положительным.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ожидается, что к концу года рост ВВП будет составлять почти 3%, что более чем на 1% больше предыдущего прогноза. Гривна сейчас крепкая, поэтому нет нужды для искусственного увеличения стоимости денег.

Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка, тоже, во время разговора с 24 Каналом, спрогнозировал снижение уровня учетной ставки на этой неделе. Все потому, что динамика, с которой замедляется рост потребительских цен, снова превысила уже дважды улучшенные ожидания Нацбанка.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Учитывая инфляционную динамику есть все предпосылки ожидать снижения ставки до 20% уже в ближайший четверг.

По его словам, на июльском заседании монетарного комитета большинство его членов прогнозировали снижение учетной ставки до конца года еще до 18 – 19%.

Эти оценки также могут быть пересмотрены, однако если опираться именно на них, за три оставшихся до конца года заседания монетарного комитета, ставка должна снизиться на 3 – 4% в течение следующих трех месяцев.

Доходность вкладов: что будет

Дмитрий Замотаев рассказывает, что банковский сектор еще с июля готовился к существенному понижению учетной ставки. Следовательно, заранее готовились и корректировались условия по собственным кредитным и депозитным продуктам.

Конечно, может говорить, что учетная ставка в 20% – это стимул для достаточно активных изменений в течение 1 – 1,5 месяца в кредитовании и гривневых депозитах,

– добавляет Дмитрий.

, рынок ожидает, что при сохранении существующей экономической конъюнктуры ближе к концу года размер учетной ставки сократится до 18%. Это ускорит развитие основных банковских продуктов.

Следовательно, при учетной ставке в 20% "коммерческие" ипотечные кредиты и автокредиты на приобретение новых авто "потеряют" в среднем 3 – 5 процентных пункта. Что касается гривневых депозитов, то ставки по ним будут постепенно снижаться:

до 14% годовых – на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев,

до 16% годовых – на депозиты со сроком от 6 месяцев до 1 года.

При этом доходность гривневых вкладов будет оставаться достаточно высокой: в зависимости от срока вклада "чистая" прибыль составит от 3% до 6%.

Таким образом, снижение учетной ставки станет достаточно мощным сигналом для дальнейшей либерализации кредитных и гривневых депозитных программ.

– заключает Замотаев.

По прогнозам Свитека, формула доходности депозитных сертификатов, нормы резервирования средств на текущих счетах останутся неизменными.

Снижение учетной ставки на 2% приведет к почти мгновенному снижению ставок по гривневым вкладам в банках, предлагающих самые высокие проценты. Сейчас максимум доходности на уровне 19-19,5% годовых можно получить в небольших и средних банках при размещении средств в гривне на трехмесячных вкладах.

– объясняет он.

Именно эти ставки будут пересмотрены в сторону уменьшения на те же 2% в первую очередь. Большие системные банки, не предлагающие таких ставок по вкладам, вероятно, не спешат с пересмотром.

Основные тренды в сегментах депозитов

Общий тренд очевиден:

На следующей неделе будут характерны следующие восходящие тренды:

постепенное сокращение процентов по гривневым вкладам – до 14% на депозиты от 3 месяцев до 6 месяцев и до 15 – 16% на депозиты от 9 месяцев до 1 года;

рост популярности депозитов с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев по причине достаточно высокой доходности и относительного короткого срока вкладов;

в зависимости от срока вкладов "чистая" прибыль гривневых депозитов с учетом инфляции сохранится на уровне 4 – 6%;

постепенное увеличение средних ставок по валютным вкладам: до 2,3 – 2,5% на годовые депозиты в долларах и до 2% на вклады в евро;

рост доли валютных депозитов от общего объема вкладов – до 20% в структуре всех вкладов.

Собственно, середина сентября лишь укрепит имеющиеся тренды без особых резких скачков. А возможное уменьшение учетной ставки на 1 – 2 процентных пункта для комбанков станет дополнительным мотивационным обстоятельством к более быстрым изменениям в собственных депозитных программах.

По словам Дмитрия Замотаева, сейчас экономический фон достаточно благоприятен для дальнейшего развития как гривневых, так и валютных депозитов.

Именно поэтому мы склонны к выводу, что уже ко второй половине октября будут почти оформлены новые "рубежи" для ставок по депозитам.

– замечает он.

"Конвертационные" депозиты

В зависимости от срока размещения средние ставки составят от 14% до 16% в гривне и 2 – 2,5% на вклады в евро и долларах.

Депозитный срез будет неполным, если не упомянуть о возобновлении интереса граждан к "конвертационным" депозитам.

Напомним, что в начале года для "погашения" достаточно высокого спроса на иностранную валюту регулятор ввел на рынке возможность гражданам покупать безналичную валюту по курсу Нацбанка на сумму в эквиваленте до 100 тысяч гривен, но с обязательным ее размещением на депозитах сроком от 3 месяцев,

– объясняет собеседник.

Почти весь август ситуация на валютном рынке была достаточно беспокойной: на фоне ожидания возвращения плавающего курса, а также в связи с тем, что одна из крупных сетей обменных пунктов прекратила работу, а другие обменники, страхуя свои риски, просто закрылись, потенциальные возможности граждан свободно покупать и продавать валюту существенно снизились.

Доля операций обменных пунктов на наличном рынке составляетА сокращение возможностей спровоцировало рост валютных курсов в среднем на 1,5 – 2 гривны.

Были введены оперативные меры по возвращению баланса между спросом и предложением на валютном рынке:

увеличение лимита продажи банками валюты для населения до эквивалента в 50 тысяч гривен и без подтверждения оснований или обязательств;

увеличение лимита вдвое на приобретение безналичной валюты до 200 тысяч гривен с последующим ее размещением на депозитах.

Конечно, такие депозиты можно считать более "тактическими" (ситуативными), цель которых прежде всего заключается в укрощении спроса на валюту. Я считаю, что этот вид вкладов не способен составить конкуренцию гривневым депозитам с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев, не говоря уже о валютных вкладах.

– замечает Замотаев.

Главная причина заключается в том, что популярность таких вкладов будет зависеть от текущей ситуации на валютном рынке. Возврат к плавающему курсу будет означать автоматическую отмену официального. То есть на рынке будет действовать "коммерческий" курс валют, а это будет означать, что гражданам станет просто невыгодно покупать безналичную валюту.

Однако незначительный рост популярности конвертационных депозитов может наблюдаться некоторое время без глобального влияния на основные депозитные тренды.