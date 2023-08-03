ВВП в Украине может возрасти: какой результат допускают в Минэкономики

Валовой внутренний продукт в Украине может возрасти в 2023 году до 5%. Впрочем, существуют риски из-за которых в Минэкономики пока будут сохраняться текущий прогноз роста.

ВВП может вырасти, но есть нюансы

Директор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова в ходе дискуссии "Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция", организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС), сообщила, что в 2023 году реальный рост ВВП может достигнуть до 5%.

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Однако в Минэкономики, несмотря на это, будут сохранять текущий прогноз по росту на уровне 2,8%. Все из-за существующих рисков, которые достаточно значительны. Кстати, ранее показатель составил 3,2%, но в июне его скорректировали после теракта россиян на Каховской ГЭС.

В тех рабочих расчетах, которые у нас есть, мы так же как и большинство экспертов, которые давали вам прогнозы, видим возможность в этом году выйти на реальный рост около 5%,

– говорит Горошкова.

То, что будет влиять на рост, по словам директора департамента, будет инвестиционная динамика. Впрочем, вместо военных инвестиций будут инвестиции в инфраструктурные проекты, проекты, связанные с восстановлением. Кроме того, все это будет подкрепляться иностранными инвестициями и возвращением мигрантов из-за рубежа.

Что будет с инфляцией

Напомним, что по прогнозам Минэкономики в этом году уровень инфляции будет на уровне 14,7%. Что касается возможных изменений этого показателя, то Горшкова отметила, что прогноз ведомства тоже остается консервативным.

Это объясняют тем, что в настоящее время сохраняется предположение, что будет пересмотрен официальный курс гривны в конце года.

За данным Нацбанку на прошлой неделе прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 году повысили с 2% до 2,9%. В то же время, его снизили на 2024 год – с 4,3% до 3,5%.

что НБУ улучшил оценку инфляции в текущем году с 14,8% до 10,6%.