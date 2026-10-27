Фермеры массово оставляют кукурузу на полях до весны: что с ценами на зерно

Нынешняя осень вынуждает украинский агробизнес идти на беспрецедентные и рискованные шаги ради выживания. Вместо привычной уборочной кампании компании массово меняют стратегию, чтобы не работать в убыток.

Почему урожай остается зимовать под открытым небом

Отсрочка уборки кукурузы до весны 2027 года становится массовым явлением среди отечественных агрокомпаний из-за низких закупочных цен и заоблачной стоимости сушки зерна. В частности, предприятие TG Agro, работающее в Киевской и Житомирской областях, планирует оставить в полях около 80% своих посевов, о чем сообщает UkrAgroConsult.

Главная проблема заключается в высокой влажности зерна, которая в том же Житомирском регионе сейчас достигает 32–34%. Чтобы высушить одну тонну кукурузы хотя бы с 17–18% до базовых 14,5%, фермерам приходится платить около 500 гривен. В условиях, когда урожайность из-за летней засухи упала вдвое, как в хозяйстве "Перемога" в Черкасской области, такие дополнительные расходы делают продажу зерна абсолютно нерентабельной. Поэтому аграрии надеются на естественное снижение влажности за зиму.

Какие угрозы несет отложенная уборка для качества зерна

Зимовка в поле – это всегда финансовая лотерея, ведь ослабленные засухой стебли могут просто полечь под зимними ветрами и снегом. Кроме того, существует огромный риск повреждения початков вредителями и развития фузариоза.

Обратите внимание! Эта болезнь приводит к накоплению опасных микотоксинов. В результате весной кукуруза может полностью утратить свое экспортное качество и подойти разве что для глубокой промышленной переработки по еще более низким ценам. Именно поэтому часть крупных компаний, таких как АТК на юге, уже завершила уборку урожая, чтобы не нарушать график подготовки почвы к следующему сезону.

Что заставило фермеров экономить на логистике

Ситуация с кукурузой является прямым следствием глобального логистического кризиса, который обрушился на агросектор еще в начале осени. Напомним, ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов и тревог на западных границах вагоны простаивают по 20 – 40 дней, что катастрофически завышает стоимость доставки.

К тому же экспорт по Дунаю значительно подорожал из-за атак на торговые суда и инфраструктурных ограничений. Судовладельцы отказываются снижать ставки фрахта, а базовая страховка для черноморских рейсов взлетела до 2,5 миллиона долларов. Дефицит свободных мощностей на элеваторах заставляет фермеров искать альтернативы: те, кто не рискует оставлять урожай под открытым небом, сейчас активно упаковывают зерно в специальные полимерные рукава прямо в поле, чтобы дождаться более выгодных цен на рынке.