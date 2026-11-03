Урожай 2026 года: аграрии собрали три четверти зерна от запланированного

Осенняя сельскохозяйственная кампания вступает в финальную стадию, обеспечивая продовольственную безопасность страны на следующий год. От успехов фермеров на полях сейчас напрямую зависит стоимость основных продуктов в супермаркетах.

Что произошло на полях и сколько уже намолотили

По состоянию на начало ноября украинские аграрии успешно собрали 44,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолотив более 75% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность на данный момент достигает 51,2 центнера с гектара, о чем сообщает Министерство аграрной политики.

В частности, фермеры уже полностью завершили уборку пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Общий урожай масличных культур, в том числе подсолнечника и сои, составляет 17,5 миллиона тонн. Это мощный сигнал для рынка, ведь именно эти культуры составляют значительную часть нашей экспортной выручки и влияют на валютный баланс страны.

Какие регионы демонстрируют лучшие результаты

По площади убранного урожая бесспорным лидером стала Одесская область, где фермеры обмолотили более 1,2 миллиона гектаров. Однако наивысшую эффективность и урожайность демонстрируют аграрии Черниговской области – 79,4 центнера с гектара. Высокие показатели также фиксируются в Хмельницкой, Сумской, Черновицкой и Винницкой областях.

Важно! В то же время жатва продолжается, и сейчас основной акцент сместился на поздние сельскохозяйственные культуры. Аграрии активно собирают кукурузу, которой уже намолотили почти 10,8 миллиона тонн, хотя это лишь треть от запланированного. Также на финишной прямой находится уборка гречихи и проса – обработано около 95 % площадей. Кроме того, продолжается уборка сахарной свеклы и обмолот остатков подсолнечника и сои.

Что еще предстоит сделать аграриям в этом году

Для украинских семей такие высокие темпы уборки урожая являются главным показателем того, что дефицита основных продуктов не будет. Достаточное количество собранной пшеницы и гречихи гарантирует стабильность цен на хлебобулочные изделия, муку и крупы на полках супермаркетов. Кроме того, успешная продажа агропродукции за рубеж обеспечивает стабильный приток валюты в страну, что помогает Нацбанку удерживать курс гривны от резких скачков, защищая наши сбережения от обесценивания.

Параллельно со сбором урожая этого года фермеры уже закладывают фундамент на следующий год. Как сообщалось ранее, по состоянию на конец октября отечественные аграрии засеяли озимыми более 5,3 миллиона гектаров, что составляет более 80% от прогнозируемых объемов. Несмотря на войну, заминированные территории и сложную логистику, украинский агросектор адаптировался к вызовам. Аграрии научились эффективно планировать ресурсы, что дает надежду на стабильные цены и крепкую экономику и в 2027 году.