Президент Еврокомиссии предлагает Трампу "нулевые тарифы" на все промышленные товары

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну.

Высокопоставленная чиновница предлагает заключить соглашение в рамках торговых переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что Европа предложила США

По ее словам, Евросоюз готов к переговорам с США по этому поводу.

Мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно делали это со многими другими торговыми партнерами, потому что Европа всегда готова к хорошей сделке,

– заявила она.

Она подчеркнула, что ранее соглашение о нулевых тарифах неоднократно предлагалось для автомобильного сектора, однако в отношении этого "не было адекватной реакции" со стороны США. Фон дер Ляйен также назвала тарифы, которые ввел президент Дональд Трамп, "большим поворотным моментом для США".

По ее мнению, как пишет Euronews, это повлечет "огромные расходы" как для американских потребителей, так и для бизнеса, и нанесет "огромный" удар по мировой экономике. Высокопоставленная чиновница также проинформировала, что будет создана "целевая группа", которая будет следить за изменениями в мировой торговле.

К слову, тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в США. Это 532 миллиарда евро в 2024 году. Они касаются стали, алюминия, автомобилей, а также предусматривают зеркальные 20-процентные тарифы на почти все другие товары. Под ограничения могут попасть фармацевтика, полупроводники, медь и древесина.