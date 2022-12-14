Как на скорую руку утеплить дом: инструкция для окон, пола и фасада

Этой зимой следует позаботиться о надежном утеплении дома, чтобы тепло как можно дольше сохранялось внутри. Для этого есть множество разных способов, не требующих много затрат.

Как бюджетно утеплить свой дом изнутри или снаружи, читайте в материале.

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Утепление полов

Самыми распространенными материалами для утепления полов являются пенопласт, керамзит, пеноборд и минеральная вата. Для лучшего результата утеплением пенопластом можно под него настелить на пол полиэтилен. Преимущества такого выбора в высокой теплоизоляции, доступной цене и простом монтаже.

Также можно использовать вспененный полиэтилен с ламинацией или фольгой. Металлизированный слой в комплексе с холстом низкой теплопроводности будет отражать тепло внутрь помещения.

Стены внутри и снаружи

Рекомендованная толщина утеплителя для теплоизоляции фасадов составляет 120-150 мм для всей Украины, кроме Юга и Закарпатья. Там рекомендуют иметь десятиметровый слой утеплителя.

Здесь пенопласт также пользуется большой популярностью благодаря своей цене и минимальной теплопроводности. Утепление фасадов пенопластом служит 20-25 лет. Однако при покупке качественного материала и соблюдении технологии монтажа этот срок значительно продлевается.

Можно использовать и другими органическими утеплителями: арболитом, ДСП, пенополиуретаном, фибролитом и эковатой. Подойдут и неорганические материалы, к которым относятся стекловата, минеральная и керамическая вата.

Чтобы утеплить дом внутри, подойдет пенопласт, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан и эковата Минеральная вата хоть и является «народным» способом утепления стен, но при внутреннем использовании не отличается долговечностью и эффективностью. Способность дышать полезна для наружного утепления, а в этой ситуации нежелательна.

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Окна и двери

Дешево и быстро заклеить щели силиконовым герметиком. Он наносится на стыки (снаружи окна) по периметру окна. Герметик можно наносить только на сухую поверхность.

Также можно утеплить окна с помощью монтажной пены. Ее нужно наносить между рамой и стеной. Другим вариантом является прорезиненный уплотнитель, являющийся одним из самых надежных вариантов для сохранения тепла. Можно использовать теплосберегающую пленку, которую легко приклеить к стеклу с помощью фена.

Для утепления двери подойдет накладной уплотнитель или щетка. Также часто используют дерматин, который подходит и для деревянных дверей. Перед покрытием желательно утеплить дверь с помощью поролона, пенопласта или стекла.

Самое главное здесь – убедиться, что нигде нет щелей, через которые может выходить тепло. Утепление следует начать с устранения таких сквозняков с помощью уплотнителя.

Чердак

Из-за крыши может теряться до 20% тепла. Для качественного утепления чердака можно использовать минеральную вату, полимерные и насыпные материалы.

Также очень часто используют пенопласт, поскольку это наиболее экономичный вариант. Можно даже применить самый дешевый с наименьшей плотностью. Однако следует уложить его в несколько слоев, но перед этим нужно застелить чердак полиэтиленовой пленкой сплошь (для пароизоляции).

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый зимой призвал позаботиться об уличных животных, большинство из которых не переживают холода. Для этого для них можно обустроить укрытие у дома или просто накормить.