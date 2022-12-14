Як нашвидкуруч утеплити будинок: поради для вікон, підлоги та фасаду

Цієї зими варто попіклуватися про надійне утеплення будинку, щоб тепло якомога довше зберігалося всередині. Для цього є безліч різних способів, які не вимагають багато витрат.

Як бюджетно утеплити свою оселю зсередини або ззовні, читайте у матеріалі.

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Утеплення підлоги

Найпоширенішими матеріалами для утеплення підлоги є пінопласт, керамзит, піноборд та мінеральна вата. Для кращого результату утепленням пінопластом можна під нього настелити на підлогу поліетилен. Переваги такого вибору у високій теплоізоляції, доступній ціні та простому монтажі.

Також можна використати спінений поліетилен з ламінацією або фольгою. Металізований шар у комплексі з полотном низької теплопровідності буде відбивати тепло всередину приміщення.

Стіни всередині та зовні

Рекомендована товщина утеплювача для теплоізоляції фасадів складає 120-150 мм для усієї України, окрім Півдня та Закарпаття. Там радять мати десятиметровий шар утеплювача.

Тут пінопласт також користується найбільшою популярністю завдяки своїй ціні та мінімальній теплопровідності. Утеплення фасадів пінопластом служить 20-25 років. Однак при покупці якісного матеріалу і дотриманні технології монтажу цей термін значно подовжується.

Можна використовувати й іншими органічними утеплювачами: арболітом, ДСП, пінополіуретаном, фібролітом та ековатою. Підійдуть і неорганічні матеріали, до яких належать скловата, мінеральна та керамічна вата.

Щоб утеплити будинок всередині, підійде пінопласт, екструзійний пінополістирол, пінополіуретан та ековата. Мінеральна вата хоч і є «народним» способом утеплення стін, але при внутрішньому використанні не відрізняється довговічністю та ефективністю. Здатність «дихати» корисна для зовнішнього утеплення, а в цій ситуації небажана.

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Вікна та двері

Дешево та швидко буде заклеїти щілини силіконовим герметиком. Він наноситься на стики (зовні вікна) по периметру вікна. Герметик можна наносити лише на суху поверхню.

Також можна утеплити вікна за допомогою монтажної піни. Її потрібно наносити між рамою та стіною. Іншим варіантом є прогумований ущільнювач, який є одним із найнадійніших варіантів для збереження тепла. Можна використати теплоощадну плівка, яку легко приклеїти до скла за допомогою фена.

Для утеплення дверей підійде накладний ущільнювач або щітка. Також часто використовують дерматин, який підходить і для дерев'яних дверей. Перед покриттям бажано утеплити двері за допомогою поролону, пінопласту або скловати.

Найголовніше тут – переконатися, що ніде немає щілин, через які може виходити тепло. Утеплення варто почати з усунення таких протягів за допомогою ущільнювача.

Горище

Через дах може втрачатися до 20% тепла. Для якісного утеплення горища можна використати мінеральну вату, полімерні та насипні матеріали.

Також дуже часто використовують пінопласт, оскільки це найбільш економічний варіант. Можна навіть застосувати найдешевший, із найменшою щільністю. Однак слід укласти його в кілька шарів, але перед цим потрібно застелити горище поліетиленовою плівкою суцільно (для пароізоляції).

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий взимку закликав подбати про вуличних тварин, більшість з яких не переживає холоди. Для цього для них можна облаштувати укриття біля дому або просто нагодувати.