Перш за все для того, щоб утеплити власний будинок потрібно замінити вікна та вхідні двері. Про це каже 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг.

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Заміна вікон та дверей

Якщо вікна мають щілини, то 30% тепла виходитиме з квартири на вулицю. Саме тому важливо замінити дерев'яні вікна на пластикові, якщо є для цього кошти, або ж утеплити наявні вікна. Тобто закласти їх ватою, поролоном, паперовими смужками або тканиною.

Також потрібно перевірити вхідні двері. Важливо, щоб вони закривався максимально щільно. А установка других вхідних дверей допоможе створити теплоізолюючий майданчик, і холод з під'їзду не буде проникати в будинок.

Якщо зібратися коштами, то можна замінити вікна у під'їзді й тамбурні чи то вхідні двері у будинок. Усе це робиться швидко і дасть результат,

– додає Попенко.

Радіатори: утеплити або замінити

Багато хто вирішує замінити старі чавунні радіатори на більш ефективні сталеві або біметалеві. Але це потрібно робити ще до опалювального сезону.

Крім цього, можна ефективніше використати тепло від радіатора, а саме встановити тепловідбиваючий екран. Його можна зробити зі звичайної фольги і листа картону, який потім встановити між стіною та батареєю.

Не забувати про додаткові килими

І хоч килими на стінах – це вже давно забутий тренд. Проте саме вони можуть зберегти велику кількість тепла у кімнаті. Та все ж килими потрібні більше для утеплення підлоги. Ті, хто живе в приватному будинку або на першому поверсі, точно зможуть відчути користь від них.

Теплоізоляція балкона

Засклений балкон дозволяє зберегти тепло і захистити кімнату від холоду й протягу. Рами бажано ставити з подвійним склом. Стіни і підлогу – обшити дерев'яними панелями, або використовувати конструкцію на дерев'яному каркасі з утеплювачем всередині.

Альтернатива батареям

Якщо у будинку холодно, але є світло, можна використовувати електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери.

При відсутності світла каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, врятують ситуацію. Тому варто запастися дровами, вугілля чи хмизом.

Важливо, такий вид опалення можливий лише у приватному будинку.

Більше сонячного світла

Знайти його не так легко взимку, проте реально. Якщо квартира виходить вікнами на сонячний бік, то вдень слід відкривати штори. А от якщо можливості використовувати сонячне світло немає, то вікна, навпаки, потрібно тримати щільно заштореними.

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Махрові тканини, термобілизна та одяг шарами

Варто використовувати під час холоду постільну білизна з махрових тканин. Вона довше зберігає тепло. Також можна використовувати грілку, щоб зігріти постіль. Якщо грілки немає, зігріти ліжко допоможуть пластикові пляшки з гарячою водою. Термобілизна та одяг шарами теж допоможе.