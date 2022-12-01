Прежде всего для того, чтобы утеплить свой дом нужно заменить окна и входные двери. Об этом говорит 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг.

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Замена окон и дверей

Если окна имеют щели, то 30% тепла будет выходить из квартиры на улицу. Именно поэтому важно заменить деревянные окна на пластиковые, если есть для этого средства, или утеплить имеющиеся окна. То есть заложить их ватой, поролоном, бумажными полосками или тканью.

Также нужно проверить входную дверь. Важно, чтобы они закрывались максимально плотно. А установка второй входной двери поможет создать теплоизолирующую площадку, и холод из подъезда не будет проникать в дом.

Если собраться средствами, то можно заменить окна в подъезде и тамбурные или входные двери в дом. Все это делается быстро и даст результат,

– добавляет Попенко.

Радиаторы: утеплить или заменить

Многие решают заменить старые чугунные радиаторы на более эффективные стальные или биметаллические. Но это нужно делать еще до отопительного сезона.

Кроме этого, можно более эффективно использовать тепло от радиатора, а именно установить теплоотражающий экран. Его можно сделать из обычной фольги и листа картона, который затем установить между стеной и батареей.

Не забывать о дополнительных коврах

И хоть ковры на стенах – это уже давно забытый тренд. Однако именно они могут сохранить большое количество тепла в комнате. И все же ковры нужны больше для утепления полов. Живущие в частном доме или на первом этаже точно смогут ощутить пользу от них.

Теплоизоляция балкона

Остекленный балкон позволяет сохранить тепло и защитить комнату от холода и сквозняка. Рамы лучше ставить с двойным стеклом. Стены и пол – обшить деревянными панелями или использовать конструкцию на деревянном каркасе с утеплителем внутри.

Альтернатива батареям

Если в доме холодно, но есть свет, можно использовать электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры.

При отсутствии света камины, печи, буржуйки или других приборов для обогрева с помощью сырья спасут ситуацию. Поэтому стоит запастись дровами, углем или хворостом.

Важно, что такой вид отопления возможен только в частном доме.

Больше солнечного света

Найти его не так-то легко зимой, однако реально. Если квартира выходит окнами на солнечную сторону, то днем следует открывать шторы. А вот если возможности использовать солнечный свет нет, то окна, напротив, нужно держать плотно зашторенными.

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Махровые ткани, термобелье и одежда слоями

Следует использовать во время холода постельное белье из махровых тканей. Оно дольше сохраняет тепло. Также можно использовать грелку, чтобы согреть постель. Если грелки нет, согреть кровать помогут пластиковые бутылки с горячей водой. Термобелье и одежда слоями тоже поможет.