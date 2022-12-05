Мэр Львова также отметил, что у кота Левчика, живущего в городском совете, есть свой кабинет. Однако Андрей Садовый рассказал, как позаботиться о других котах.

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Как можно уберечь кошек зимой

У Левчика свой кабинет, поэтому он точно не пропадет. Но, готовя свой дом к зиме, не забывайте о местных котах,

– призвал Андрей Садовый.

Городской голова попросил людей:

оставить небольшую щель, чтобы кот мог залезть в подвал;

подкармливать их чем-то теплым и вкусненьким.

"Поделитесь теплом", – сказал мэр.

Мэр Садовый призвал позаботиться о котах: видео

Почему большинство кошек-бездомных гибнут зимой

По данным, опубликованным Садовым, во Львове живет ориентировочно 6 тысяч кошек-бездомных.

Руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский рассказал, что 70% кошек зимой просто не выживает.

"-15 градусов – это для них критическая температура", – объяснил Залипский.

Именно поэтому людей призывают спасти как можно больше домашних питомцев. Для этого следует:

оставлять щели в подвальных окнах;

или обустроить у дома укрытие для животных;

оставлять для животных теплую пищу и воду.



Домики для кошек на Сыхове / Скриншот с видео

Если щелей в подвале нет, то стоит сделать маленькое окошечко, чтобы туда могли зайти и погреться кошки.

Как подготовиться к зиме