В правительстве даже говорят о том, что украинцам, выехавшим за границу и до сих пор там находящимся, не стоит возвращаться домой до весны. Зима может быть сложной из-за террористических атак России на энергетическую инфраструктуру.

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Сайт 24 канала расспросил украинцев о том, как они готовятся к зиме и чем запасаются, а эксперты дали советы по необходимым покупкам и утеплениям домов.

Как украинцы готовятся к зиме

Сергей, проживающий в частном доме, рассказывает, что у него к зиме уже все готово. Закуплены и упакованы консервы, крупа, вода, чай, сублимационная пища. Также купил баллоны для плитки и заправил газовые баллоны, подготовил одеяла, теплые вещи. Кроме этого, у него есть доступ к генератору на случай длительных отключений электроэнергии.

Анастасия, живущая в Киеве, говорит, что уже купила электропростынь. Еще ждет доставку витаминов и всяческих лекарств от простуды. А также проверила, как держат тепло имеющиеся термосы для воды.

Договорились с родственниками, которые живут в частном доме и имеют грубую печь, что можем приехать к ним жить. Есть запас растворных супов и белковых батончиков. Взяли домой теплого кота,

– рассказала Анастасия.

Ирина в комментарии 24 каналу заметила, что уже запаслась теплой одеждой и обувью, купила клеенку, чтобы немного утеплить клетки домашних животных, приобрели запас еды для всего своего "зоопарка". Кроме того, она приобрела свечи, спички, фонарики и грелки.

Произвела наружное утепление стены, которое должна была сделать лет 8 назад. Планирую приобрести человеческую пищу, чтобы был запас немного. Главное, чтобы для ребенка было. Если будет холодно, то все (и животные, и вазоны, и люди) будем проживать в одной комнате. Если уже станет холодно, то переберемся к родителям в частный дом,

– говорит Ирина.

Марина из Киева признается, что готовиться к зиме начала не раньше времени, а только после массированного обстрела столицы 10 октября. Хотя до того многое читала на эту тему и обсуждала с друзьями, только сейчас это стало стимулом к тому, чтобы действительно что-то делать. В доме два вечера не было электричества, так что такое моделирование ситуации дало более-менее понимание, с чего начинать.



Украинцы закупают крупы и продукты с длительным сроком / Unsplash

Прежде всего – пополнила запасы свечей, потому что в темноте тревожнее. Во время отключений спасали ранее свечи и старый дешевый юсб-светильник, который включали в павербанк. Плита и духовка в нашем доме электрические, поэтому следующим шагом заказала две портативные одноразовые горелки и газовую походную горелку с несколькими баллонами. Пока все это есть в сетевых магазинах,

– рассказала Марина.

Она добавила, что и раньше была запасной, поэтому в морозилке постоянно держит разные виды мяса, овощи, а также тесто, несколько вариантов полуфабрикатов. Больше туда не влезает, потому накапливать не видит смысла. Они пригодятся только если будет электричество, потому что на туристической горелке не особо запечешь свинину или потушишь овощи. Поэтому эти запасы скорее для самоуспокоения и уверенности, что при дефиците продуктов какое-то время будет что есть.

Также есть запас муки, круп, макарон и рыбных консервов. Их пополнила. Оно не портится при правильном хранении, а приготовить в экстремальных условиях легче. Еще запаслась супами и кашами, которые нужно только залить кипятком. Кроме того, свекровь живет неподалеку и имеет большие запасы консервации, на которые я тоже могу рассчитывать. Также есть небольшой запас воды,

– делится жительница Киева.

Что касается обеспечения тепла, здесь труднее. Их дом имеет централизованную систему, а какая ей может быть альтернатива в квартире – пока неясно. Но задули пеной окна по периметру, чтобы снизить возможность сквозняков.

Уже выбрали термобелье, планирую сходить в секонд-хенд, чтобы купить флисовые кофты и штаны себе и мужу. Про запас также есть два спальника, с которыми когда-то отправлялись в поездки с палатками. Хочу приобрести еще один павербанк. Есть один, хороший, хорошо держащий заряд, но как знать, сколько можем сидеть без электричества, поэтому лишним не будет. И батарейки для светильника, чтобы он не занимал павербанк,

– говорит Марина.

Какие продукты нужно купить на зиму

Марьяна Литвинчук, основательница Центра каминов и печей "Пан Топкин", пояснила, что главные требования к продуктам на зиму в военное время – их калорийность и срок хранения. Чем последний длиннее, тем лучше. Как правило, в ожидании тяжелых времен люди разметают с полок магазинов крупы, соль, сахар, макароны, муку, растительное масло, тушенку и консервы. И в этом логика, поскольку эти позиции действительно выручают.

Соль – один из главных стратегических продуктов и незаменимый минерал для организма. В герметично укупоренной посуде без доступа влаги она может храниться более двух лет, хотя на практике этот срок может быть гораздо больше. Йодированная соль сохраняется до 18 месяцев, после чего йод улетучивается, а сама соль не теряет своих качеств,

– говорит Литвинчук.

Что купить из продуктов на дом:

Рис. Традиционно его срок хранения не превышает двух лет, однако белый шлифованный рис может храниться до 20 лет в герметичных контейнерах при температуре +4 градуса и ниже. То же касается дикого риса, риса арборио, басмати, жасмина. А вот бурый рис портится.

Традиционно его срок хранения не превышает двух лет, однако белый шлифованный рис может храниться до 20 лет в герметичных контейнерах при температуре +4 градуса и ниже. То же касается дикого риса, риса арборио, басмати, жасмина. А вот бурый рис портится. Фасоль, чечевица и другие бобовые. Этот продукт является хорошим заменителем мяса. Фасоль богата калориями (энергетическая ценность — 200 – 300 ккал) и углеводами. Употребление бобовых вместо большого количества красного мяса поможет снизить количество жира без потери калорий. Радует и долговечность бобовых. По результатам исследований их питательные и вкусовые качества сохраняются в течение 30 – 50 лет. Главное – правильная заготовка и хранение в соответствующих условиях (сухое, прохладное место).

Этот продукт является хорошим заменителем мяса. Фасоль богата калориями (энергетическая ценность — 200 – 300 ккал) и углеводами. Употребление бобовых вместо большого количества красного мяса поможет снизить количество жира без потери калорий. Радует и долговечность бобовых. По результатам исследований их питательные и вкусовые качества сохраняются в течение 30 – 50 лет. Главное – правильная заготовка и хранение в соответствующих условиях (сухое, прохладное место). Сухое молоко. В условиях нехватки продуктов и отсутствия возможности их купить из-за того, что их нет, неплохо будет запастись сухим молоком. Несмотря на то, что гарантированный срок хранения всего полтора года, в хороших условиях этот продукт может храниться гораздо дольше. Главное – герметичная упаковка и сухое место в помещении.

В условиях нехватки продуктов и отсутствия возможности их купить из-за того, что их нет, неплохо будет запастись сухим молоком. Несмотря на то, что гарантированный срок хранения всего полтора года, в хороших условиях этот продукт может храниться гораздо дольше. Главное – герметичная упаковка и сухое место в помещении. Сухофрукты. Сушеные яблоки, груши, абрикосы, ягоды хороши тем, что богаты сахаром, антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и минералами. Кроме того, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, что в период войны особенно актуально. Их можно есть просто так, а также добавлять в компоты.

Сушеные яблоки, груши, абрикосы, ягоды хороши тем, что богаты сахаром, антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и минералами. Кроме того, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, что в период войны особенно актуально. Их можно есть просто так, а также добавлять в компоты. Орехи. Один из самых высококалорийных продуктов (около 600 ккал) длительного хранения. 30 граммов орехов в день (примерно горсть) насытят и помогут набрать вес.

Один из самых высококалорийных продуктов (около 600 ккал) длительного хранения. 30 граммов орехов в день (примерно горсть) насытят и помогут набрать вес. Мед. Этот природный продукт является "долгожителем" среди всех пищевых продуктов. Он отличается низким влагосодержанием, где бактерии просто обречены, а в случае хранения меда в темном и прохладном месте способствуют его практически вечному сроку годности.

Этот природный продукт является "долгожителем" среди всех пищевых продуктов. Он отличается низким влагосодержанием, где бактерии просто обречены, а в случае хранения меда в темном и прохладном месте способствуют его практически вечному сроку годности. Другие продукты с длительным сроком хранения, которыми необходимо по возможности запастись – кофе, консервированные овощи и бобовые, тушенка, рыбные консервы, масло, сахар, сгущенка, леденцы, шоколад, бульонные кубики, вермишель быстрого приготовления, чай.



Следует также сделать запасы овощей на зиму / Unsplash

Эксперт добавляет, если есть подвал или погреб, его следует заполнить картофелем, морковью, капустой и другими овощами из своего огорода или купленными на сельскохозяйственных рынках, где они продаются дешевле, чем в супермаркетах.

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Как утеплить дом

Марьяна Литвинчук советует установить энергосберегающие пластиковые стеклопакеты и сделать наружное утепление дома минеральной ватой, пенопластом, экструзионным пенополистиролом (ЭППС), стекловатой и т.д.

Если у вас установлены пластиковые окна и утепленные стены, то для полной теплоизоляции остается завершить одну деталь: внутренние откосы оконных проемов. Не забываем про старый, но надежный метод, уплотнители для дверей,

– говорит Литвинчук.

ОО "Эко-клуб" работает над проектом для украинцев, который должен научить, как подготовиться к сложной зиме. Поэтому они составили список советов, которые помогут сделать все необходимое для комфортной зимы.

Как подготовиться к зиме:

Установите терморегуляторы на батареях.

Если нет теплоснабжения, то обогревать электроприборами одну комнату, а не целый дом/квартиру.

Использовать кондиционеры в режиме обогрева. Кондиционеры потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем электрические обогреватели.

Ограничивать потребление электроэнергии в час пик.

В офисах и рабочих помещениях отключать электроотопление за 30 минут – час до окончания рабочего дня.

Использовать многослойную одежду или несколько слоев одежды.

Использовать несколько одеял во время сна.

Закрывайте окна плотными шторами на ночь или на время, когда комната не используется.

Убедитесь, что батареи не закрыты мебелью или шторами.

Попеременно использовать электроприборы.



Надо утеплить окна и поставить терморегуляторы на батареи / Unsplash

Напоминаем, что стандартно электрический ввод на квартиру рассчитан в пределах 3-5 кВт. Так что если подключать электроприборы одновременно именно на такую мощность и не больше, можно быть уверенным, что электросеть всего дома, города/района в безопасности.

То есть электрообогреватели, электроплиту, чайник, утюг, фен, стиралку и пылесос не включать одновременно,

– говорят в ОО.

Как подготовить города к зиме

Мария Яковлева, эксперт по вопросам энергетики, говорит, что сегодня может пригодиться все: начиная от сухого спирта, угля, дров, керосина, газовых баллонов до дизель-генераторов и буржуек.

Все, что могут сделать сегодня люди – это заклеить окна, по возможности обить окна пленкой, за батареями наклеить теплоотражающие экраны, чтобы максимально тепло уходило в комнату, а не на улицу. Пользоваться при наличии электричества электроодеялами, при отсутствии взять обычную резиновую грелку, сделать для нее чехол из любой шерстяной ткани или искусственного меха,

– говорит Яковлева.

Алексей Косячков, старший научный сотрудник Института угольных энерготехнологий НАН Украины, рассказывает, что вообще подготовка к зиме имеет несколько уровней: домохозяйств, ОСМД, микрорайонов, городов и территориальных общин.



Украинцы могут перейти на альтернативные источники отопления / Unsplash

На уровне домохозяйств необходимо закупиться высококалорийными продуктами (шоколад, мед, сладкие безалкогольные напитки), а также спальниками и одеялами. По возможности утеплить дом, если это частное хозяйство – позаботиться об установке печи, камина. Также установите энергосберегающие лампы.

На уровне домов нужно произвести утепление дверей, окон, сетей тепла, отключить не критические источники тепла, установить энергосберегающие приборы освещения. На уровне микрорайонов позаботиться об энергосберегающем освещении, строго придерживаться комендантского часа, оборудовать, по возможности, хранилища теплогенерирующими приборами, печками и инфракрасными приборами,

– объяснил Косячков.

А на уровне общин нужно позаботиться об установке отопительных котельных на местных видах топлива (дрова, уголь, биомасса).

Поэтому готовиться к зиме следует тщательно, ведь никто не знает, чего ожидать и какие удары снова нанесут россияне. Поэтому украинцам стоит позаботиться о запасах продовольствия, электроприборов, утепления квартир и домов.