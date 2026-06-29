Эти украинцы получат увеличенную пенсию в июле: кому предусмотрены надбавки

Украинцы смогут получить увеличенные пенсии в июле этого года. Дело в том, что некоторым пенсионерам предусмотрены денежные надбавки.

Кто получит в июле увеличенные пенсии

Речь идет о возрастных доплатах, о которых сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Надбавки в настоящее время зависят от возраста пенсионера:

для лиц, достигших 70–74 лет, она составляет 300 гривен ;

; после достижения 75 лет (и до 79 лет) предусмотрено 456 гривен ;

; если человеку исполняется 80 лет — 570 гривен.

Доплата начисляется автоматически. То есть обращаться в органы ПФУ человеку не нужно.

Также существуют дополнительные условия для получения надбавки:

размер пенсии лица не должен превышать 10 340,35 гривен; начисление происходит со дня достижения соответствующего возраста.

Следует также добавить, что надбавка к пенсии не суммируется. То есть при достижении 75 лет человек будет получать 456 гривен к пенсии, а не 756 гривен.

Таким образом, в июле растут пенсии у определенной категории лиц. Однако при соблюдении нюансов, которые определяет Пенсионный фонд.

Что еще стоит знать о пенсиях

На повышение пенсий могут рассчитывать украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж. Он составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Также доплата к пенсии предусмотрена женщинам, родившим или усыновившим пятерых и более детей. Однако эти украинки также должны соответствовать определенным критериям.