Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря

Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. Следующая планируется уже в 2024 году в этот же период.

Как вырастут пенсии в декабре

До конца 2023 года рост пенсионных выплат не планируется. Увеличатся пенсии только у тех, кто достигнет определенного возраста.

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Речь идет о начислении возрастной надбавки, предоставляемой всем пенсионерам. Сумма доплаты зависит от возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Увеличить пенсию можно и благодаря другим надбавкам. В частности, есть доплата для пенсионеров с особыми потребностями, к таким категориям граждан относятся:

не имеющие достаточного финансового обеспечения;

нуждающиеся в специальном уходе от социального работника;

лица от 80 лет, проживающие самостоятельно и не имеющие возможности удовлетворить свои потребности.

Эта надбавка сейчас составляет 837 гривен. Она рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть от 2 093 гривен. Для ее оформления необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

В 2024 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны.