Пенсии в марте вырастут минимум на 18%: для кого именно
Источник:а
В мартовской индексации украинские пенсии увеличатся как минимум на 18%. Однако точный коэффициент увеличения у Минсоцполитики все еще рассчитывают.
Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович.
Мы будем повышать пенсии в марте с учетом инфляции. Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет,
– заметила министерша.
Интересно Когда на самом деле ждать масштабной индексации пенсий
По ее словам, стабильные поступления в Пенсионный фонд во время войны удалось обеспечить благодаря налогам с зарплат военнослужащих.
Пенсионный фонд за этот промежуток времени фактически продемонстрировал свою устойчивость, и это произошло, как бы то ни странно, но благодаря нашим воинам, потому что примерно миллион людей пошли служить в армию, где у них достаточно высокие заработные платы, и из этих зарплат у нас есть единственный социальный взнос, который идет в Пенсионный фонд, что позволило стабилизировать Пенсионный фонд, не провалить его, то есть наши внутренние деньги, которые мы платим военным, они работают как инструмент поддержки пенсионеров,
– объяснила глава ведомства.
К кому увеличатся пенсии
В марте пенсию проиндексируют для наиболее уязвимых слоев населения:
- по возрасту;
- инвалидностью;
- потерей кормильца;
- за выслугу лет;
- страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Другие выплаты, касающиеся госслужащих, научных работников, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения, говорит заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.