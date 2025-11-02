Укр Рус
2 ноября, 10:10
Программа "УЗ-3000": в Укрзализныце объяснили, почему украинцы получат именно 3000 километров

Полина Буянова
Основні тези
  • Укрзализныця запустила программу "УЗ-3000", которая предоставляет 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине для всех граждан.
  • Программа имеет целью уменьшить нагрузку в пиковые периоды и стимулировать путешествия в менее популярное время.

В рамках новой "Зимней поддержки" в рамках новой "Зимней поддержки" Укрзализныця предлагает 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине. Программа "УЗ-3000" будет доступна для всех граждан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что такое программа "УЗ-3000"?

В Укрзализныце объяснили, что дистанцию в 3000 километров выбрали неслучайно – это расстояние, равное путешествию туда и обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине.

Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой! 
– добавили в компании.

Отмечается, что программа "УЗ-3000" призвана уменьшить нагрузку в пиковые периоды, ведь будет стимулировать путешествия в менее популярное время.

В Укрзализныце также отметили, что эта инициатива является важной частью системного государственного финансирования пассажирских перевозок и дает железнодорожникам уверенность в будущем отрасли.

Работаем, чтобы все быстро запустить. Вернемся с деталями уже скоро, 
– говорится в сообщении.

Что известно о новой "Зимней поддержке"?

  • Владимир Зеленский поручил правительству наработать пакет "Зимней поддержки" для украинцев. По словам президента, детали программы Кабинет министров должен представить до 15 ноября.
     

  • Известно, что первым элементом станет прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности. Отдельную программу также запустят для одиноких пожилых людей, многодетных семей, людям из зоны боевых действий и некоторым другим группам.
     

  • К тому же всем украинцам будет доступна помощь в 1 000 гривен для более широких расходов, в частности на проезд.