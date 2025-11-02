Программа "УЗ-3000": в Укрзализныце объяснили, почему украинцы получат именно 3000 километров
- Укрзализныця запустила программу "УЗ-3000", которая предоставляет 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине для всех граждан.
- Программа имеет целью уменьшить нагрузку в пиковые периоды и стимулировать путешествия в менее популярное время.
В рамках новой "Зимней поддержки" Укрзализныця предлагает 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине. Программа "УЗ-3000" будет доступна для всех граждан.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Что такое программа "УЗ-3000"?
В Укрзализныце объяснили, что дистанцию в 3000 километров выбрали неслучайно – это расстояние, равное путешествию туда и обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине.
Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой!
– добавили в компании.
Отмечается, что программа "УЗ-3000" призвана уменьшить нагрузку в пиковые периоды, ведь будет стимулировать путешествия в менее популярное время.
В Укрзализныце также отметили, что эта инициатива является важной частью системного государственного финансирования пассажирских перевозок и дает железнодорожникам уверенность в будущем отрасли.
Работаем, чтобы все быстро запустить. Вернемся с деталями уже скоро,
– говорится в сообщении.
Что известно о новой "Зимней поддержке"?
Владимир Зеленский поручил правительству наработать пакет "Зимней поддержки" для украинцев. По словам президента, детали программы Кабинет министров должен представить до 15 ноября.
Известно, что первым элементом станет прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности. Отдельную программу также запустят для одиноких пожилых людей, многодетных семей, людям из зоны боевых действий и некоторым другим группам.
К тому же всем украинцам будет доступна помощь в 1 000 гривен для более широких расходов, в частности на проезд.