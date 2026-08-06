Сезон херсонских арбузов начался: сколько урожая соберут и где купить по самой низкой цене

Херсонская область, которая традиционно ассоциируется с самыми известными украинскими арбузами, начала активный сезон сбора урожая. Несмотря на постоянные российские обстрелы, местные аграрии рассчитывают собрать около 25 тысяч тонн бахчевых культур.

В Херсонской области активно собирают урожай арбузов

Аграрии Херсонской области в этом году засеяли арбузами около 1 тысячи гектаров. В настоящее время в регионе продолжается активная уборка урожая, и уже собрано примерно 3 тысячи тонн продукции, сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, общий урожай бахчевых культур в этом году может составить 25 тысяч тонн.

Наибольшие площади под выращивание арбузов расположены в Великоалександровской, Нововоронцовской, Музыковской, Белозерской и Херсонской общинах. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные российские обстрелы, местные фермеры продолжают работать и обеспечивать страну сельскохозяйственной продукцией.

Глава области поблагодарил аграриев за их работу и отметил, что уже в ближайшее время херсонские арбузы появятся на рынках и в магазинах различных регионов Украины. Он также подчеркнул, что эта культура остается одной из главных визитных карточек Херсонщины.

Сколько стоят арбузы в украинских супермаркетах

На фоне начала массовой уборки урожая цены на арбузы в украинских торговых сетях постепенно снижаются. Самое выгодное предложение сейчас можно найти в сети Auchan, где килограмм арбуза продается по цене 19,90 гривны в рамках акции.

В АТБ килограмм арбуза стоит 23,90 гривны, тогда как в "Сильпо" обычный арбуз продается по 25 гривен за килограмм (2,50 гривны за 100 граммов).

Эксперты ожидают, что с увеличением предложения украинских, в частности херсонских, арбузов цены могут снижаться и в дальнейшем. Традиционно пик сезона бахчевых культур приходится на август, когда на рынок поступают наибольшие объемы урожая.