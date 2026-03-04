Укр Рус
4 марта, 19:46
2

В Ираке масштабный блэкаут – свет исчез по всей стране

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Вечером 4 марта в Ираке произошел масштабный блэкаут, свет исчез во всех провинциях страны Ближнего Востока.
  • Продолжается расследование причин и восстановление электроснабжения.

Вечером среды, 4 марта, масштабный блэкаут произошел в Ираке. Свет исчез во всех провинциях страны Ближнего Востока.

Что известно о блэкауте в Ираке?

Об этом сообщили в местном Министерстве энергетики, передает Иракское информационное агентство. Сейчас там проводят расследование.

В официальном заявлении указано, что для выяснения причин блэкаута продолжается проверка. Кроме того, специалисты уже работают над восстановлением работы отключенных станций и линий электропередач.

Электросети полностью отключены во всех иракских провинциях,
– говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения якобы ожидается в течение ближайших нескольких часов после завершения "необходимых технических процедур", поэтому граждан призвали с пониманием отнестись к чрезвычайной ситуации, пишет Dijlah TV.

В то же время в Al Arabiya отметили, что после начала военных действий между Израилем, США и Ираном некоторые регионы Ирака уже неоднократно подвергались атакам.

По всему Ираку пропал свет: смотрите видео

 

Что происходит на Ближнем Востоке?

  • Напомним, 28 февраля Израиль атаковал Тегеран, а позже Дональд Трамп объявил о начале "боевой операции", в результате которой уже погиб верховный лидер Али Хаменеи.
  • В ответ Иран обстреливает все страны региона, где есть американские объекты – Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и т.д.
  • К слову, военные действия осложнили судоходство в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового объема перевозок нефти. Поэтому добыча сырья в регионе под угрозой, а цены на него выросли.