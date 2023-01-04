Правительство Японии предлагает миллион иен семьям за переезд из столицы

По данным СМИ, японским семьям предоставят до 1 миллиона иен (7670 долларов) на ребенка, если они решат переехать из Токио. До этого правительство уже предлагало 300 000 иен на ребенка для семей, переезжающих в другие части страны.

Для чего нужно переселение

Японские власти делают этот шаг для того, чтобы рассеять густонаселенные мегаполисы Японии, увеличить уровень рождаемости и диверсифицировать стареющее население в сельских районах.

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По данным Статистического бюро Японии, в 2021 году 28,9% от общего населения Японии было в возрасте от 65 лет, что является рекордным показателем для страны. В том же году было 14,78 миллиона детей в возрасте 0-14 лет, что составляло 11,8% от общей численности населения, являющегося самым низким уровнем, когда-либо зарегистрированным в Японии.

По информации агентства Kyodo, люди, проживающие в 23 регионах Токио и пригородных населенных пунктах, будут иметь право на деньги за переезд. Ожидается, что финансовая поддержка будет оказана в течение 2023 финансового года.

Получатели денег должны проживать в новом регионе по крайней мере пять лет во время работы, и любого, кто нарушит эти правила, попросят вернуть деньги.

Помощь оказывается детям младше 18 лет или тем, кому исполнилось 18 лет, но они еще учатся в последнем классе средней школы. Программа поддержки стартовала в 2019 году, а в 2021 году 2381 человек переехал из столичного Токио и подал заявку на получение средств, сообщает Kyodo.

Напомним, Япония планирует выделить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины. Ранее страна уже выделила Украине 1,1 миллиарда долларов.