При каких условиях ВПЛ дадут деньги на аренду жилья

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию на аренду жилья в рамках правительственной программы. Для этого необходимо заключить договор аренды и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд или через ЦНАП.

Кто может получить субсидию на аренду жилья

Новый механизм поддержки создан для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на граждан, которые вынужденно переехали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительство online.

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Условия получения субсидии:

Отсутствие или недостаточность жилой площади:

Нет собственного жилья в регионе переезда.

Есть жилье, но его площадь составляет менее чем 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Жилье разрушено или повреждено:

Семьи, чье жилье стало непригодным для проживания из-за разрушения или значительных повреждений.

Высокие расходы на аренду:

Семьи, которые тратят более 20% своего дохода на оплату арендованного жилья.

Отсутствие других форм помощи:

Семьи, которые не получают выплат на проживание как внутренне перемещенные лица.

Семьи, которые не участвуют в программе "Приют".

Низкий доход:

Если средний доход на одного члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов (5 840 гривен). Такие семьи могут рассчитывать на повышенный размер субсидии.

Как оформить субсидию

Каждая семья внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сможет получить субсидию, которая будет покрывать значительную часть расходов на аренду жилья.

Для этого надо оформить договор аренды жилья и подать заявление с копией договора аренды одним из следующих способов:

в отделениях Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение с наложением электронной подписи;

в ЦПАУ.

Субсидия предоставляется на 6 месяцев. Для продления еще на такой же период необходимо подать новое заявление.

Важно! Сумма субсидии зависит от таких уровня доходов семьи, количества членов семьи и максимальной стоимости аренды жилья в конкретном регионе.