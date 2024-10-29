В киевских квартирах будет тепло: когда включат отопление: когда включат отопление
Источник:Виталий Кличко
Мэр Киева объявил о старте отопительного сезона для жилых домов. старт отопительного сезона стартует 30 октября.
Когда в Киеве будет тепло
По словам Виталия Кличко, для того, чтобы полностью развернуть киевскую централизованную систему отопления, что является крупнейшей в Европе, нужно около недели.
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Такое решение город принял из-за ожидания существенного похолодания.
Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября.
Кстати, сегодня запуск отопления в жилые дома стартовал во Львове. Сейчас Львовтеплоэнерго обслуживает и обеспечивает теплом 2 132 дома.
Важно! Представители Львовтеплоэнерго заверили, что накануне нового отопительного сезона были проведены проверки и необходимые подготовительные работы. Предприятие полностью готово к зимнему периоду.