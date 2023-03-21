Стало известно, где отключат отопление уже с завтрашнего дня

Некоторые города Украины уже анонсировали окончание отопительного сезона. Отключение от тепла начнется уже на этой неделе.

Первым городом Украины, в котором закончится отопительный сезон, станет Днепр. Здесь подача тепла прекратится уже 22 марта.

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен,

– сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Интересно Электроэнергия и газ после повышения тарифов: какими будут суммы

Кроме допустимой для отключения температуры причиной является то, что у местных жителей накопилась задолженность перед теплоснабжающими предприятиями. В то же время Каменского в Днепропетровской области Андрей Билоусов заявил, что отопление в городе будет отключено уже 25 марта.

Окончание сезона в Кропивницком

Следующим городом, в котором закончится отопительный сезон, станет Кропивницкий. Здесь теплоснабжение будет прекращено с 27 марта, если не будет резких перепадов температур. Об этом Общественном сообщил заместитель городского головы Александр Мосин.

По прогнозам метеорологов, к концу марта уже установятся стойкие плюсы в погоде. Если резкого повышения температуры не будет, до конца недели отопление еще будет продолжаться, пока дети завершают учебный семестр, а с началом весенних каникул теплоснабжение прекратится.

– сказал Мосин.

Отопительный сезон в Николаеве

Отопительный сезон в Николаеве закончится, когда среднесуточная температура в городе три дня подряд будет превышать 8°C. Проект решения, подготовленный департаментом ЖКХ, должен утвердить исполком городского совета.

Если будет зафиксирована постоянная температура свыше восьми градусов, а исполком только состоялся, то мэр имеет право собрать заседание вне расписания и не ждать две недели,

– сказал Сергей Бездольный в комментарии Общественному.

Начальник отдела прогнозирования и гидрометеорологического обеспечения Николаевского гидрометцентра Елена Королева рассказала, что, по прогнозу, с 21 марта установится теплая погода.

На 17 марта по Николаеву прогнозируют среднесуточную температуру в шесть градусов, на 18 и 19 - семь градусов, 20 - семь с половиной. С 21-го и до конца марта восемь – девять градусов. Но мы не можем сказать, как себя поведет апрель,

– сказала синоптик.

Напомним, в Украине уже началась подготовка к отопительному сезону 2023-2024. Об этом в начале марта сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.