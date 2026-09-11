Россияне нанесли удар по складу VARUS в Днепре: исчезнут ли товары с полок

Очередная циничная атака врага на украинский город едва не обернулась масштабными потерями для известной продуктовой сети. Однако благодаря слаженным действиям удалось избежать худшего сценария, и компания уже готовит необычный сюрприз для своих покупателей.

Как спасали товары и что появится на полках

Вечером российские войска в очередной раз нанесли удар по Днепру, в результате чего серьезных повреждений получил склад популярной сети супермаркетов VARUS. К счастью, среди сотрудников компании пострадавших нет, что сообщила пресс-служба ритейлера на своей странице в фейсбуке.

После вражеского удара в помещениях разразился сильный пожар. Благодаря оперативной и профессиональной работе спасателей ГСЧС значительную часть продовольственных запасов удалось спасти от огня.

Уцелевшую продукцию уже начали активно вывозить из разрушенного объекта, чтобы в ближайшее время доставить ее непосредственно в магазины. В компании предупреждают клиентов об одном важном нюансе: некоторые товары могут иметь легкий запах дыма, поскольку находились в зоне задымления.

"Мы уже загружаем этот товар и везем его на полки супермаркетов. Поэтому, если вдруг от упаковки будет чувствоваться легкий запах дыма – не удивляйтесь, это настоящий аромат нашей с вами силы", – подчеркнули представители VARUS.

Какова была предыстория и будет ли бизнес работать дальше

Стоит отметить, что это уже не первый целенаправленный удар врага по инфраструктуре ритейлера. Весной этот же склад в Днепре уже подвергся серьезным разрушениям из-за российских обстрелов.

Несмотря на постоянные атаки и колоссальные убытки, руководство сети уверяет, что бизнес не остановится. VARUS продолжает бесперебойно работать для жителей Днепра, обеспечивая город необходимыми товарами даже в самых сложных условиях войны.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 8 сентября россияне провели атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате удара в Соломенском районе был поврежден супермаркет VARUS.