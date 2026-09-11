Як рятували товари та що з'явиться на полицях

Увечері російські війська вкотре завдали удару по Дніпру, внаслідок чого серйозних пошкоджень зазнав склад популярної мережі супермаркетів VARUS. На щастя, серед працівників компанії постраждалих немає, про що повідомила пресслужба ритейлера на своїй сторінці у фейсбуці.

Після ворожого прильоту в приміщеннях спалахнула сильна пожежа. Завдяки оперативній та професійній роботі рятувальників ДСНС значну частину продовольчих запасів вдалося врятувати від вогню.

Вцілілу продукцію вже почали активно вивозити зі зруйнованого об'єкта, щоб найближчим часом доставити її безпосередньо до магазинів. У компанії попереджають клієнтів про один важливий нюанс: деякі товари можуть мати легкий запах диму, оскільки перебували в зоні задимлення.

"Ми вже вантажимо цей товар і веземо його на полиці супермаркетів. Тому, якщо раптом від упаковки відчуватиметься легкий запах диму - не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", – наголосили представники VARUS.

Якою була передісторія та чи працюватиме бізнес далі

Варто зазначити, що це вже не перший цілеспрямований удар ворога по інфраструктурі ритейлера. Навесні цей самий склад у Дніпрі вже зазнавав серйозних руйнувань через російські обстріли.

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Попри постійні атаки та колосальні збитки, керівництво мережі запевняє, що бізнес не зупиниться. VARUS продовжує безперебійно працювати для мешканців Дніпра, забезпечуючи місто необхідними товарами навіть у найскладніших умовах війни.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 8 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару у Солом'янському районі було пошкоджено супермаркет VARUS.