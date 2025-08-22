В России на фоне внутренних проблем и новых ударов по нефтеперерабатывающим заводам началась проблема с топливом. Известно, что больше всего страдают от недостатка горючего такие регионы, как Забайкалье, Курильские острова, оккупированный Крым и т.д., где бензин выдают в ограниченном количестве. Кроме того, цены уже отреагировали на проблему заметным ростом.

Почему в России не хватает горючего?

В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечает, что пока о дефиците топлива в России рано говорить, ведь на сегодня это пока только ситуативная нехватка топлива в отдельных регионах.

Читайте также Поставки нефти через "Дружбу" могут остановиться на 5 дней: реакция Венгрии и Словакии

Дело в том, что в России ежегодно возникает похожая ситуация с топливом, а власть ничего не делает для того, чтобы в будущем избежать ее.

Основная проблема этого явления заключается в том, что в России не работает рынок нефтепродуктов. Он слишком регулируемый, а фактическое его функционирование определяется решением российского правительства.

Это еще советская практика, которая затем приводит к не прогнозированию спроса, а соответственно к его необеспечению, добавляет эксперт.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Прежде всего эта проблема касается регионов за Уралом, то есть Забайкалья, Камчатки и тому подобное. На эти местности даже не обращают внимания. Кроме того, всегда не хватает горючего в южных областях России и сельскохозяйственных регионах.

Сейчас не хватает горючего и в оккупированном Крыму, ведь поставки на полуостров, несмотря на все заявления, осуществляется по остаточному принципу. На сегодня на человека там выдают не более 10 литров горючего.

Важно добавить, что кроме административного урегулирования и отсутствия надлежащих инструментов рыночных, проблема с топливом в России осложняется еще и ударами Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям и железнодорожным узлам,

– отмечает Рябцев.

Например, все чаще появляются новости об уничтожении поездов с нефтепродуктами, а через Крымский мост до сих пор существуют ограничения на грузовики и железнодорожные поезда и тому подобное.

Как нехватка горючего может повлиять на способность России воевать?

По словам Рябцева, уничтожение запасов топлива непосредственно у линии фронта безусловно влияет на российский ВПК и их логистику. Также влияют нарушения логистики поставок, но они сейчас являются эпизодическими.

Если мы хотим перевести эти повреждения в более систему плоскость, то нужно не прекращать удары. Самое важное бить туда, где "тоньше". То есть где наиболее критично и где уже нанесен ущерб. Тогда это может не только усложнить логистику, но и сделать невозможным, например, использование техники, как авиационной, так и тяжелой,

– объясняет Геннадий Рябцев.

Интересно, что Россия вопрос с топливом решает через срочные закупки горючего в Беларуси.

Поэтому, по данным концерна "Белнефтехим" со второй половины августа существенно вырос интерес к белорусским нефтепродуктам со стороны российских компаний.

Но как объясняет Рябцев, Беларуси и так некуда направлять свои нефтепродукты, а потому она всегда поставляла их в Россию. И сегодня это не исключение.

Какими могут быть российские цены на топливо?

Рябцев говорит, что на сегодня подорожание цен на нефтепродукты есть. Поэтому, это подорожание безусловно увеличит индекс инфляции, ведь рост цен в этом сегменте выше, чем уровень инфляции в России.

Впрочем чтобы сказать, что это будет какой-то существенно рост и что это будет влиять катастрофическим образом – нет. Дело в том, что рост хоть и есть, но он не является определяющим для работы в любой отрасли промышленности,

– резюмирует господин Геннадий.