Российская IT-отрасль стремительно теряет позиции: все из-за отмены льгот и повышения взносов
- В России повышают страховые взносы, отменяют льготы для IT-отрасли и возвращают НДС на реестровое программное обеспечение.
- Эти изменения могут привести к росту цен на IT-продукты, сокращению персонала и падению прибылей, особенно для малых и средних компаний.
В России отменяют часть льгот, что негативно повлияет на российскую ИТ-отрасль. Кроме этого, правительство сообщило, что страховые взносы для отрасли вырастут с 7,6% до 15%, а норма по уплате НДС на реестровое программное обеспечение вернется.
Как отмена льгот и рост страховых взносов повлияет на IT-отрасль в России?
ИТ-отрасли в России резко теряет льготы, которые буди введены еще в 2022 году, когда западные компании покидали российский рынок в результате полномасштабной войны, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Читайте также Не все отключения – по графику: в Минэнерго объяснили, почему так случается
Решение об отмене льгот, повышения страховых взносов и возврате НДС на реестровое программное обеспечение вступит в силу с 2026 года.
Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращение персонала и падение доходов компаний в 2 – 3 раза,
– говорится в сообщении.
Таким образом, больше всего пострадают малые и средние ІТ-компании. Дело в том, что им будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.
- Известно, что отраслевой индекс MOEXIT за год уже обвалился на более чем 17%. И стал одним из худших среди всех секторов российской экономики.
- Кроме того, инвесторы больше не верят в "локализацию" и импортозамещение, чем власть России активно прикрывалась в 2022 году, когда западные компании массово покидали рынок.
Несмотря на то, что наибольшее негативное влияние получат малые и средние компании, крупные компании также признают, что "негатив равномерно размазан по всем бизнесам".
А нынешняя реальность для российского ИТ-сектора – это падение инвестиций, сворачивание проектов и отток специалистов за границу.
Интересно! У Центре противодействия дезинформации сообщили, что такие компании, как "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" имеют немалые долги, которые составляют более 12 триллионов рублей (примерно 152 миллиардов долларов). К причинам такого долга входит резкое падение экспортной выручки, санкции и ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.
Какие проблемы у российского бизнеса сейчас?
В России произойдет повышение налогов с 2026 года. Бизнес уже готовится к тому, что цены на товары и услуги будут расти – от 4% до 9%.
Для того, чтобы выжить в таких условиях российскому предпринимателю нужно поднимать цены, ведь по-другому бизнес не выживет.
Известно, что НДС в России вырастет до 22%, а порог для упрощенной системы налогообложения уменьшится с 717 тысяч долларов до 120 тысяч долларов.
В сентябре уже был зафиксирован спад активности российского бизнеса.