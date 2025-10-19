Как отмена льгот и рост страховых взносов повлияет на IT-отрасль в России?

ИТ-отрасли в России резко теряет льготы, которые буди введены еще в 2022 году, когда западные компании покидали российский рынок в результате полномасштабной войны, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Решение об отмене льгот, повышения страховых взносов и возврате НДС на реестровое программное обеспечение вступит в силу с 2026 года.

Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращение персонала и падение доходов компаний в 2 – 3 раза,

– говорится в сообщении.

Таким образом, больше всего пострадают малые и средние ІТ-компании. Дело в том, что им будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

Известно, что отраслевой индекс MOEXIT за год уже обвалился на более чем 17%. И стал одним из худших среди всех секторов российской экономики.

Кроме того, инвесторы больше не верят в "локализацию" и импортозамещение, чем власть России активно прикрывалась в 2022 году, когда западные компании массово покидали рынок.

Несмотря на то, что наибольшее негативное влияние получат малые и средние компании, крупные компании также признают, что "негатив равномерно размазан по всем бизнесам".

А нынешняя реальность для российского ИТ-сектора – это падение инвестиций, сворачивание проектов и отток специалистов за границу.

Интересно! У Центре противодействия дезинформации сообщили, что такие компании, как "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" имеют немалые долги, которые составляют более 12 триллионов рублей (примерно 152 миллиардов долларов). К причинам такого долга входит резкое падение экспортной выручки, санкции и ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.

Какие проблемы у российского бизнеса сейчас?