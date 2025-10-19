Як скасування пільг та ріст страхових внесків вплине на IT-галузь в Росії?

ІТ-галузі в Росії різко втрачає пільги, які буди запроваджені ще у 2022 році, коли західні компанії залишали російський ринок внаслідок повномасштабної війни, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Рішення про скасування пільг, підвищення страхових внесків та повернення ПДВ на реєстрове програмне забезпечення набуде чинності з 2026 року.

Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2 – 3 рази,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії. Річ у тім, що їм буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

Відомо, що галузевий індекс MOEXIT за рік вже обвалився на більш як 17%. І став одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки.

Крім того, інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, чим влада Росії активно прикривалася у 2022 році, коли західні компанії масово покидали ринок.

Попри те, що найбільший негативний вплив отримають малі та середні компанії, великі компанії також визнають, що "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах".

А нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон.

Цікаво! У Центрі протидії дезінформації повідомили, що такі компанії, як "Газпром", "Роснєфть" і "Ржд" мають чималі борги, які становлять понад 12 трильйонів рублів (приблизно 152 мільярдів доларів). До причин такого боргування входить різке падіння експортної виручки, санкції та обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу.

Які проблеми в російського бізнесу зараз?