Вслед за транспортом: в столице подорожает вода, Киевсовет ввел новый тариф

В четверг, 3 сентября, Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение. Новая цена за кубометр составит 63,79 гривен.

Цена вырастет в 2 раза. Об этом сообщает "Суспильне".

Что говорят в Киевсовете?

"За"проголосовали 74 депутата. Решение объясняют ростом стоимости электроэнергии, топлива и реагентов.

Напомним, что общий тариф на водоснабжение и водоотведение в столице составлял 30,38 гривны за кубометр.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рекомендовала повысить тариф ещё в 2024 году. По его словам, цены на водоснабжение и водоотведение также повышают в других регионах.

Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду – в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне,

– заявил Кличко.

Его заместитель Петр Пантелеев подчеркнул, что зарплаты работников водоканала являются одними из самых низких среди всех коммунальных предприятий. Он сказал, что решение, напротив, позволит сдержать резкий рост стоимости воды для жителей столицы.

Чиновник рассказал, что если бы депутаты не поддержали решение, то юридическим следствием могло бы стать повышение тарифа до 90 гривен за кубометр. Пантелеев также сослался на необходимость дополнительного финансирования предприятия в преддверии отопительного сезона.

Отметим, что в Украине нет единого общенационального тарифа на воду, поскольку каждый местный водоканал устанавливает собственные расценки, которые впоследствии утверждает регулятор или местные власти. Помимо прямого повышения стоимости кубометра, некоторые города идут по пути введения абонентской платы.

Это фиксированный платеж за обслуживание договоров и счетчиков, который начисляется дополнительно к стоимости потребленной воды. В Киеве действует ежемесячная абонплата, достигающая 94,38 гривны.