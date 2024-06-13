Цены будут расти быстрее: глава НБУ предупредил об ускоренной инфляции

В ближайшие месяцы в Украине ускорится инфляция, что повлияет на цены – они будут расти. Среди причин такого является повышение тарифов, косвенных налогов и акцизов на горючее.

Почему инфляция в Украине будет ускоряться

Глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга заявил, что в Украине прогнозируется ускорение инфляции в Украине в ближайшее время.

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Одной из причин этого является повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Андрей Пышный Председатель Нацбанка Украины НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 процентного пункта).

Пышный объяснил, что такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны – несколько ниже урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

Еще одна дополнительная причина

Согласно к инфляционному отчету НБУ в конце зимы, в 2024 году прогнозировалось умеренное ускорение инфляции. Впрочем, в следующем году, инфляция войдет в целевой диапазон НБУ и снизится до 5,8%, а в 2026 году – до 5%.

Еще один вклад в показатель инфляции в этом году является потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд.

В то же время оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов,

– говорит Пышный.

Больше всего подорожало масло в мае – на 15,1%. Кроме того, фрукты выросли в цене на 8,7%, молоко – на 7,9%, сыр и творог – 7,4%.

В то время яйца подешевели аж на 35,6%, овощи – на 17,4%, сахар – на 14,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 7,4%.