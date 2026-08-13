АЗС смогут работать в автономном режиме, – глава Укрнафты

Укрнафта может создать мобильные автозаправочные станции. Компания планирует оперативно обеспечивать потребителей топливом в случае, если это будет невозможно сделать на стационарных заправках.

Что может измениться в работе АЗС в Украине?

ПАО "Укрнафта" уже располагает бензовозами, но планирует приобрести еще несколько единиц, о чем рассказал председатель правления компании Богдан Кукура в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Богдан Кукура Председатель правления компании "Укрнафта" В нашей сети UKRNAFTA есть несколько бензовозов небольшой вместимости – до трех кубов, которые можно использовать как мобильные передвижные комплексы. Планируем приобрести еще несколько единиц. Они должны быть под рукой, чтобы при необходимости оперативно реагировать на ситуацию.

Однако для работы мобильных АЗК необходимы изменения в законодательстве. Как отметил Кукура, в настоящее время можно использовать мобильный заправочный комплекс исключительно в пределах действующего АЗК и действующей лицензии. Например, в случае его уничтожения.

Но здесь нужно учитывать ситуацию с безопасностью, ведь речь идет об автоцистерне с топливом и скоплении людей,

– подчеркнул глава Укрнафты.

Более того, с появлением мобильных заправочных комплексов возрастает риск возникновения теневого сегмента. И это представляет опасность прежде всего для потребителя, поскольку тогда качество топлива в Украине окажется под большим вопросом.

Напомним, что россияне активно атакуют АЗС в Украине. Эксперты связывают изменение российской тактики с серией украинских ударов по НПЗ противника.

В частности, в Опишнянской общине Полтавской области уже не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции, а восстановлению они не подлежат. Регион может остаться без заправок в будущем.