В Украине подорожала земляника: сколько стоит популярная ягода

Из-за неблагоприятных погодных условий и нестабильных поставок в Украине существенно выросли цены на землянику садовую. Сегодня эта ягода дороже почти на 37%.

Как изменилась цена на землянику

Сейчас украинские садоводы продают землянику в среднем по 50 – 80 гривен за килограмм. По мнению рыночных операторов, этот ажиотаж обусловлен очень ограниченным предложением, хотя сезон ягод из открытого грунта в южных и западных областях уже стартовал.

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Поэтому сегодня земляника стоит на 37% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время земляника садовая на украинском рынке предлагается на 48% дешевле по сравнению с прошлым годом в этот же период.

Многие ключевые участники рынка предусматривают возможное сокращение цен в ближайшем будущем.

Они считают, что стабилизация погодных условий будет способствовать увеличению местных поставок земляники садовой, что может привести к снижению цен.

Упали цены на клубнику

Ранее 24 Канал сообщал, что цены на клубнику сейчас втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Например, на оптовом рынке "Шувар" цена на клубнику колеблется от 35 до 80 гривен за килограмм. В прошлом году стоимость клубники достигала от 150 до 180 гривен за килограмм в розничных магазинах, а в опте – около 120 гривен.

Зимой, когда клубника импортировалась, ее цена могла достигать 250 – 400 гривен за килограмм. Сейчас на рынке преимущественно продается украинская клубника, что является следствием благоприятных погодных условий на Закарпатье.

Цена на ягоду может еще снизиться в ближайшие две недели из-за отсутствия дефицита.