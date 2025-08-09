Новые выплаты: в Минсоцполитики назвали категорию, которой предусмотрены льготы
- Новые льготы и ежемесячные выплаты будут предоставлены защитникам и защитницам Украины, награжденным "Крестом боевых заслуг".
- Льготы будут включать погребение с военными почестями и возможность выбора размера выплаты при наличии права на несколько видов пособий.
Новые льготы и дополнительные ежемесячные выплаты будут предусмотрены для защитников и защитниц Украины, награжденных наградой "Крест боевых заслуг". Если законопроект примут, то военным будет предусмотрена выплата в 12 тысяч гривен, по состоянию на 2025 год.
Какими будут новые выплаты?
Ожидается, что в течение месяца будут разработаны все подзаконные акты, обеспечивающие присвоение статуса гражданина с особыми заслугами перед государством соответствующих выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
К привилегиям этой выплаты будут входить:
- захоронение с воинскими почестями, в частности бесплатное почетное захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище,
- денежная выплата ежемесячно в размере 1,5 минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года (в 2025 году это будет 12 тысяч гривен, ведь минимальная зарплата на уровне 8 тысяч гривен),
- выбор размера ежемесячной выплаты при наличии права на несколько видов пособий.
Как заявил министр социальной политики Денис Улютин, главной задачей по военной выплаты – это быстро внедрить механизм действий закона, который усилит соцзащиту военных и ветеранов.
Заметьте! В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики завили, что уже рекомендуют законопроект в целом. Это позволит обеспечить награжденных "Крестом боевых заслуг" предусмотренными льготами и выплатами в ближайшее время.