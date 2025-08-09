Нові пільги та додаткові щомісячні виплати будуть передбачені для захисників та захисниць України, що нагороджені нагородою "Хрест бойових заслуг". Якщо законопроєкт ухвалять, то військовим буде передбачена виплата у 12 тисяч гривень, станом на 2025 рік.

Якими будуть нові виплати?

Очікується, що протягом місяця будуть розроблені всі підзаконні акти, що забезпечуватимуть присвоєння статусу громадянина з особливими заслугами перед державою відповідних виплат, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

До привілеїв цієї виплати входитимуть:

поховання з військовими почестями, зокрема безоплатне почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі,

грошова виплата щомісяця у розмірі 1,5 мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року (у 2025 році це буде 12 тисяч гривень, адже мінімальна зарплата на рівні 8 тисяч гривень),

вибір розміру щомісячної виплати за наявності права на кілька видів допомог.

Як заявив міністр соціальної політики Денис Улютін, головним завданням щодо військової виплати – це швидко впровадити механізм дій закону, який посилить соцзахист військових та ветеранів.

Зауважте! У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики завили, що вже рекомендують законопроєкт у цілому. Це дасть змогу забезпечити нагороджених "Хрестом бойових заслуг" передбаченими пільгами та виплатами найближчим часом.