Нові виплати: у Мінсоцполітики назвали категорію, якій передбачено пільги
- Нові пільги та щомісячні виплати будуть надані захисникам і захисницям України, нагородженим "Хрестом бойових заслуг".
- Пільги включатимуть поховання з військовими почестями та можливість вибору розміру виплати за наявності права на декілька видів допомог.
Нові пільги та додаткові щомісячні виплати будуть передбачені для захисників та захисниць України, що нагороджені нагородою "Хрест бойових заслуг". Якщо законопроєкт ухвалять, то військовим буде передбачена виплата у 12 тисяч гривень, станом на 2025 рік.
Якими будуть нові виплати?
Очікується, що протягом місяця будуть розроблені всі підзаконні акти, що забезпечуватимуть присвоєння статусу громадянина з особливими заслугами перед державою відповідних виплат, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
До привілеїв цієї виплати входитимуть:
- поховання з військовими почестями, зокрема безоплатне почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі,
- грошова виплата щомісяця у розмірі 1,5 мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року (у 2025 році це буде 12 тисяч гривень, адже мінімальна зарплата на рівні 8 тисяч гривень),
- вибір розміру щомісячної виплати за наявності права на кілька видів допомог.
Як заявив міністр соціальної політики Денис Улютін, головним завданням щодо військової виплати – це швидко впровадити механізм дій закону, який посилить соцзахист військових та ветеранів.
Зауважте! У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики завили, що вже рекомендують законопроєкт у цілому. Це дасть змогу забезпечити нагороджених "Хрестом бойових заслуг" передбаченими пільгами та виплатами найближчим часом.