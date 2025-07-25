Як Україна хоче підвищити виплати військових?

Зеленський каже, що додаткове фінансування допоможе зменшити дефіцит новобранців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Володимир Зеленський Президент України Раніше європейці відмовлялися надавати фінансування на зарплати нашим військовослужбовцям, лише на зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх.

Український уряд прагне мотивувати людей підписувати військові контакти. Мотивацією стане саме збільшення виплат. Потрібно розуміти, що для українського бюджету це буде занадто сильне навантаження.

Зеленський вказав, що він уже розпочав обговорення з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також до розв'язання цього питання долучились:

генсек НАТО Марк Рютте;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначає, що наразі міжнародні донори гарантують лише орієнтовно 75 мільярдів доларів з тих, які потребує Україна для покриття бюджету у наступні роки.