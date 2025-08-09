Какими будут новые выплаты?

Ожидается, что в течение месяца будут разработаны все подзаконные акты, обеспечивающие присвоение статуса гражданина с особыми заслугами перед государством соответствующих выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

К привилегиям этой выплаты будут входить:

захоронение с воинскими почестями, в частности бесплатное почетное захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище,

денежная выплата ежемесячно в размере 1,5 минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года (в 2025 году это будет 12 тысяч гривен, ведь минимальная зарплата на уровне 8 тысяч гривен),

выбор размера ежемесячной выплаты при наличии права на несколько видов пособий.

Как заявил министр социальной политики Денис Улютин, главной задачей по военной выплаты – это быстро внедрить механизм действий закона, который усилит соцзащиту военных и ветеранов.

Заметьте! В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики завили, что уже рекомендуют законопроект в целом. Это позволит обеспечить награжденных "Крестом боевых заслуг" предусмотренными льготами и выплатами в ближайшее время.