В Украине повысились депозитные ставки: где самые выгодные проценты

С началом действия нового законодательства по обязательным резервам украинским банкам приходится доформировать свои финансовые запасы на корсчетах. Поэтому депозитные ставки стремятся вверх.

В настоящее время размер обязательных резервов для банков составляет 220,6 миллиарда гривен, что более чем вдвое превышает предыдущие требования. Кроме того, 11 марта ожидается очередное ужесточение норматива. Поэтому банки начинают конкурировать за деньги вкладчиков.

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Активнее всего поднимают ставки коммерческие банки, ведь они, в отличие от государственных, могут иметь проблемы с ликвидностью. Активно пересматривать депозитные ставки банки начали с середины января.

В настоящее время средняя ставка в украинских банках на 12 месяцев вклада составляет 14,77%. На 9, 6 и 3 месяца – соответственно 14,63%, 14,48% и 13,44%.

Как банки изменили ставки

РВС Банк повысил ставки по гривневым депозитам на 3 и 6 месяца (на 0,3 и 0,15 п.п. соответственно). Теперь по таким вкладам он выплачивает 14,8% годовых. Параллельно банк снижал ставки по длинным депозитам – на 0,15 п.п. на вклады в гривне на 12 мес - до 15,6%. Доходность годовых вкладов в евро и долларах выросла здесь на 0,05 п.п. – до 1,55% годовых. В то же время доходность 3-месячных депозитов в обеих валютах снижена на 0,1 п.п. – до 0,25% годовых.



Кристаллбанк добавил 0,3 п.п. к доходности вкладов в нацвалюте на 6 мес. В настоящее время на таких депозитах здесь можно заработать 14,55% годовых. Одновременно банк снизил ставки на вклады в гривне на 12 месяцев на 0,3 п.п. – до 14,95% годовых, а также на бессрочные вклады – на 0,6 п.п. – до 2,3% годовых. На 0,03 п.п. – до 0,16% годовых – урезана доходность вкладов в евро на 3 мес.



Радабанк прибавил к доходности депозитов на все сроки по 1 п.п. После повышения доходность вкладов на 3 мес достигла 2% годовых, на 6, 9 и 12 мес – 2,25% годовых. Банк провел аналогичное повышение евровкладов. Теперь здесь можно заработать 1,4% годовых вкладов на 6 месяцев, 1,3% годовых – на вкладах в евро на 3, 9 и 12 месяцев.



Айбокс банк увеличил на 0,5 п.п. ставку на долларовый депозит на 6 месяцев (до 1,5% годовых) и на 0,3 п.п. – до 2% годовых – ставку на 3-месячные вклады.



Альтбанк набросил по 0,5 п.п. к ставкам депозитов на 3 и 6 месяцев. Теперь их доходность составляет 1,25% и 1,5% годовых соответственно.



Укрэксимбанк увеличил на 1 процентный пунктир доходность всех срочных депозитов в гривне. Ставки по вкладам в гривнах на 9 и 12 месяцев достигли 14,5% годовых. Доходность по другим срочным вкладам составляет 12,3% годовых (по 3-месячным депозитам) и 13,5% годовых (по вкладам на 6 месяцев).



Монобанк повысил ставки по гривневым вкладам как с правом досрочного расторжения, так и без. Следует отметить, что первое может позволить банку обходить усиленные НБУ требования по резервированию.



Банк Украинский капитал прибавил 0,35 п.п. к доходности вкладов в долларе и евро на 12 мес, на которых теперь можно заработать здесь 1,75% годовых. Банк также сравнил ставки на депозиты на 3 и 6 месяцев, срезав по 0,1 п.п. Ставки на вклады на 12 мес в гривне уменьшены на 0,3 п.п. – до 15,2% годовых.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 23 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,35 гривны (-5 копеек против 22 февраля), а купить за 39,90 гривны (-5 копеек).

Наличное евро банки покупают за 41,50 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 42,30 гривен (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,17 гривны (-11 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,28 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,08 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,55 грн (+3 копейки), а продажа – 39,65 грн (без изменений).

Евро покупают по 41,75 82 гривны (-23 копейки), а продают по 41,95 гривны (-5 копеек).