Сотни миллионов долларов валютной выручки: аграрии вернули средства в Украину

Меры по возврату валютной выручки из-за рубежа стали успешной инициативой НБУ. В частности через экспортеров аграрной продукции выручка выросла на сотни миллионов долларов в месяц.

Валютная выручка Украины выросла

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий сообщил, что продажа валюты имеет прямое влияние на объем предложения на рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.

Читайте также Бедность в России достигла рекордных показателей

На его взгляд, инициатива НБУ по уменьшению конечного срока возврата средств по аграрной продукции со 180 до 90 дней, которую ввели в ноябре прошлого года, уже дает результаты.

Юрий Гелетий Заместитель председателя НБУ Мы видим наращивание возврата валютной выручки аграрным сектором. Оно измеряется сотнями миллионов в месяц, это рост.

Однако он добавил, что это еще не конец. Сотрудничество с правительством в интересах Украины и в дальнейшем будет продолжаться.

И мы продолжим активное сотрудничество с правительством, в частности по совершенствованию критериев к верифицированным экспортерам аграрной продукции. В список верифицированных будет еще применяться новый критерий - это состояние возврата валютной выручки,

– сказал заместитель.

Также регулятор планирует распространить и на другие отрасли подход к верифицированным экспортерам.

Еще 11 ноября 2023 года НБУ уменьшил срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза – со 180 до 90 дней.