Сотни миллионов долларов валютной выручки: аграрии вернули средства в Украину
Источник:НБУ
Меры по возврату валютной выручки из-за рубежа стали успешной инициативой НБУ. В частности через экспортеров аграрной продукции выручка выросла на сотни миллионов долларов в месяц.
Валютная выручка Украины выросла
Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий сообщил, что продажа валюты имеет прямое влияние на объем предложения на рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.
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На его взгляд, инициатива НБУ по уменьшению конечного срока возврата средств по аграрной продукции со 180 до 90 дней, которую ввели в ноябре прошлого года, уже дает результаты.
Мы видим наращивание возврата валютной выручки аграрным сектором. Оно измеряется сотнями миллионов в месяц, это рост.
Однако он добавил, что это еще не конец. Сотрудничество с правительством в интересах Украины и в дальнейшем будет продолжаться.
И мы продолжим активное сотрудничество с правительством, в частности по совершенствованию критериев к верифицированным экспортерам аграрной продукции. В список верифицированных будет еще применяться новый критерий - это состояние возврата валютной выручки,
– сказал заместитель.
Также регулятор планирует распространить и на другие отрасли подход к верифицированным экспортерам.Напомним! Еще 11 ноября 2023 года НБУ уменьшил срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза – со 180 до 90 дней.