Нацбанк существенно смягчает валютные ограничения: какие новые лимиты для населения и бизнеса

Национальный банк Украины объявил о масштабном ослаблении валютных ограничений, которое вступит в силу уже с 11 августа 2026 года. Основной акцент сделан на поддержке обычных граждан, в частности тех, кто находится за рубежом, при этом нововведения существенно облегчат работу и украинскому бизнесу.

Регулятор уверяет, что эти меры не угрожают финансовой стабильности и основываются на рекордном прогнозе роста международных резервов. Об этом сообщает НБУ.

Какие изменения ожидаются для физических лиц?

Наибольший блок изменений касается физических лиц. Отныне граждане смогут покупать безналичную иностранную валюту на сумму до 200 тысяч гривен в месяц, что в четыре раза превышает предыдущий лимит в 50 тысяч гривен. В пределах этой суммы разрешается приобретать не только валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов, что должно стимулировать инвестиционную культуру. Также вдвое увеличивается дневной лимит на снятие наличных с валютных счетов как в Украине, так и за ее пределами – со 100 тысяч до 200 тысяч гривен.

Значительные послабления предусмотрены для оплаты товаров, услуг и аренды жилья за рубежом. С гривневых счетов украинцы смогут тратить на эти нужды до 200 тысяч гривен в эквиваленте в месяц. Расплачиваться можно будет не только картой, но и через системы переводов, такие как SWIFT. Для владельцев валютных счетов вводится отдельный лимит в 200 тысяч гривен в месяц именно для SWIFT-переводов за границу. Кроме того, действующий лимит в 500 тысяч гривен на оплату проживания за рубежом с валютных карт теперь распространяется и на аренду жилья, с возможностью осуществлять переводы на счет получателя.

Какие послабления будут для бизнеса и финансового сектора?

Юридические лица также получат больше финансовой свободы для поддержания деловой активности. Дневной лимит на снятие наличных с гривневых и валютных счетов в Украине увеличивается до 200 тысяч гривен. Лимит на снятие наличных с гривневых корпоративных карт за рубежом увеличивается до 140 тысяч гривен в месяц, а для расчетов за товары и услуги – до 400 тысяч гривен.

Для стимулирования притока капитала и поддержки обороноспособности Нацбанк вводит "дополнительный" лимит. Он будет формироваться из прямых благотворительных взносов в пользу ВСУ и Нацгвардии, осуществленных с 10 августа 2026 года, и потребует подтверждения аудиторским отчетом от компаний "большой четверки". Бизнес-группы смогут передавать свои инвестиционные и дополнительные лимиты связанным компаниям. При этом базовые операции, такие как репатриация дивидендов или погашение старых долгов, остаются доступными.

Украинским экспортерам разрешили уплачивать штрафы и возмещать убытки нерезидентам по экспортным контрактам, но не более 10% от стоимости товаров, поставленных после 23 февраля 2021 года. Среди других нововведений для бизнеса – разрешение на переводы для возврата грантов ООН, покупка валюты поручителями по кредитам, оплата регистрационных взносов для международных мероприятий и расчеты с американской корпорацией DFC.

Финансовый сектор также получил ряд послаблений. Бюро автострахования сможет покупать валюту для резервного фонда по договорам "Зеленая карта". Банкам разрешили возвращать иностранным инвесторам средства, если НБУ отказал в их включении в капитал учреждения.

Когда изменения вступают в силу и повлияют ли они на рынок?

Большинство изменений, утвержденных постановлением Правления НБУ № 90, вступают в силу с 11 августа 2026 года. Единственным исключением является решение № 239, которое позволяет банкам частично включать сформированные резервы под активные операции в расчет валютной позиции – эта норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года после соответствующей подготовительной работы.

По оценкам регулятора, тщательный анализ каждой меры гарантирует отсутствие рисков для валютного рынка. Более того, эта либерализация уже заложена в обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает увеличение международных резервов Украины до почти 70 миллиардов долларов США по итогам 2026 года.

Напомним, ранее мы писали, какой курс валют установил НБУ на 11 августа.