Отмена валютных ограничений: о чем сообщили в НБУ

НБУ продолжает политику постепенного снятия валютных ограничений. Первый этап был проведен еще в прошлом году, сейчас готовится второй.

Когда наступит второй этап

Сейчас основания для второго этапа только формируются. Обязательно должна состояться либерализация торгового финансирования.

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Сергей Николайчук Заместитель председателя Национального банка Украины НБУ уже реализовал большую часть мероприятий первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются.

Нужно понимать, что во время второго этапа должна появиться возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам. Речь идет и о внедрении этой системы для инвестиций...

Почему введены валютные ограничения

В начале полномасштабного вторжения, НБУ был вынужден зафиксировать курс. То есть регулятору пришлось отказаться от классического инфляционного таргетирования.

Благодаря своевременным действиям НБУ, доверие населения к гривне было увеличено. Этому способствовала и международная поддержка.

Во время первого этапа либерализации, курс перестал быть фиксированным. Вместо этого он перешел в состояние управляемого гибкого. Не стоит забывать и о снижении учетной ставки.